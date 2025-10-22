Gustavo Costas, previo al duelo de Racing con Flamengo: "No hay que tenerle miedo a nadie"

El entrenador de La Academia destacó que "cobran 100 mil veces más que nosotros seguro" los del Mengao pero que "esto es fútbol" y buscarán ser protagonistas.
Racing visitará este miércoles, desde las 21.30, a Flamengo por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia tendrá una parada brava en el Maracaná, pero viene de lograr grandes triunfos coperos en el último tiempo. Por eso, Gustavo Costas dejó en claro en la previa: "No hay que tenerle miedo a nadie".
"No importa el rival, lo digo siempre. Tienen más plata que nosotros, seguro. Cobran 100, 100 mil veces más que nosotros, seguro. Técnico, jugadores, médicos, kinesiólogo...", comentó el DT en declaraciones con @beinsportsusa. Y enseguida infló el pecho: "Esto es fútbol, la pelota es redonda para los dos. Tenés que estar bien, metido. Y tenés que ir a buscarlo. Todo muy lindo, lo tenés que ir a buscar. No hay que tenerle miedo a nada".
Ya en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Aldosivi, el DT había adelantado el plan de juego desde la postura. "Lo tenemos que ir a buscar, a presionar, veremos si nos meten atrás, que eso pasa con el rival, que te mete atrás. Nosotros -exigió- vamos a ir a todas las canchas de la misma manera, a buscarlo".
"Nosotros tenemos que saber con qué escudo estamos, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que saber lo que se juega, lo que fue Racing, somos grandes por la gente. A Racing lo hizo grande la gente. Hoy le está pasando a Independiente, a San Lorenzo… La gente de Racing llenó el Congreso, la Casa Rosada", destacó Costas.
"Lo manejamos creyendo que vamos a ganar. Esto no lo digo porque estamos agrandados, las pelotas. Somos humildes, nos va a costar, que vamos a jugar con un equipo que el tercer suplente de ellos es buenísimos. Somos 11 contra 11, tenemos piernas, cerebros", expresó Costas en la semana.
Y recordó como antecedente fuertes: "Nos pasó lo mismo con Corinthians (semi de Sudamericana), que en junio se había armado distinto con 200 jugadores. Y pudimos eliminarlos. A Cruzeiro (en la final) también. Y ahora con Flamengo pasa igual, lo vamos a ir a buscar".
comentar