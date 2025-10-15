Conmebol multó a Racing y a Gustavo Costas: el motivo y la indignación del club

El Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol resolvió "IMPONER a RACING CLUB una multa de USD 30.000 (TREINTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 5.1.11.6 numeral 2) del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2025". Además, por el mismo motivo, se le impuso "al oficial GUSTAVO ADOLFO COSTAS una multa de USD 20.000 (VEINTE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES)".

El Manual de Clubes de la Copa Libertadores 2025, en el artículo 5.1.11.6 numeral 2), indica que "si los jugadores de un equipo compareciesen al terreno de juego más tarde de la hora prevista para su reanudación, o desacatando las indicaciones del Árbitro y/o Delegado al respecto, el club responsable y el entrenador del equipo en cuestión, serán sancionados por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL" con una multa de "USD 20.000 para el Club y una multa de USD 15.000 para el Entrenador" por cada minuto de retraso.

El conjunto de Avellaneda ya había sido advertido y multado en mayo, luego del empate 1 a 1 con Colo Colo como visitante por la tercera fecha de la fase de grupos. Por eso, al ser reincidente la multa es mayor. "En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa mínima de USD 30.000 para el Club y una multa de USD 20.000 para el Entrenador por cada minuto de retraso", concluye el artículo.

image

Además, el Tribunal informó que "este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio" y que, tanto Racing como Costas, tienen siete días para apelar.

Por otro lado, Conmebol fue muy blando con Bruno Henrique, figura de Flamengo, quien realizó gestos obscenos a la hinchada de Estudiantes de La Plata. El Tribunal solo le impuso una multa y podrá jugar con Racing por las semifinales del certamen continental.

image

Según detalló la Comisión Disciplinaria, la Confederación resolvió imponerle una multa de 25 mil dólares, monto que "será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio".

Cabe recordar que el atacante tuvo una reacción provocadora contra los hinchas del Pincha luego de la clasificación del Mengao tras los penales: primero levantó la mano con un claro 'fuck you' dirigido a los hinchas y luego se agarró los testículos frente a la popular local.