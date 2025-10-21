Unión goleó 3 a 0 a Defensa y Justicia y es escolta de la Zona A del Torneo Clausura

El local abrió el marcador a los 35 minutos de juego con un gol de Agustín Colazo. Mateo Del Blanco desbordó sobre el costado izquierdo y mandó un centro bombeado para el posterior remate de Cristian Tarragona. Enrique Bologna tapó pero su rebote estuvo seguido de la definición de Colazo a un palo para el festejo del 15 de Abril.

Luego, el equipo dirigido por Leonardo Madelón manejó aún mejor el desarrollo del encuentro. Tras un primer tiempo desfavorable, Mariano Soso, DT del conjunto de Florencio Varela, realizó tres cambios en el entretiempo en clara muestra de inconformismo con su equipo. Sin embargo, no cambiaron la historia.

Más allá de una leve mejoría por tramos, donde se acercó al arco contrario, Unión siempre mostró ser mucho más peligroso. De hecho, Damián Fernández en contra anotó el 2 a 0 para el local a los seis del complemento y Marcelo Estigarribia, a los 34 minutos, estampó el 3 a 0 final.

Ahora, ambos equipos tendrán dos semanas sin actividad por las elecciones legislativas en la Argentina. En la próxima fecha, el Tatengue visitará a Newell’s, mientras que Defensa y Justicia, ahora tercero con 19 unidades, buscará la recuperación contra Huracán como local.