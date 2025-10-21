Copa Libertadores: Racing fue recibido por una multitud de hinchas en Brasil

Con bengalas y cantitos pidiendo la Copa Libertadores, los hinchas de Racing le demostraron su apoyo a su equipo. Además, hubo aplausos y ovaciones, con Maravilla Martínez como principal ovacionado. El plantel se vio emocionado por el cariño de su gente.

Por otro lado, el conjunto de Avellaneda dio a conocer la lista de convocados por el entrenador con la vuelta de varios de los que estaban en recuperación de distintas lesiones, varios de ellos claves en el equipo titular. Gabriel Rojas es el caso más relevante.

El lateral izquierdo de 28 años sufrió una lesión muscular en la victoria ante Banfield poco más de una semana atrás y, luego de realizar hasta triple turno para exigirse, pudo entrenar a la par de sus compañeros y lo esperarán hasta último momento.

Por otro lado, Santiago Sosa, dueño del mediocampo, también se perdió los últimos compromisos de Racing y, si bien todavía no estuvo junto al resto del plantel en las prácticas, se subió al avión y apunta a ocupar un lugar en el equipo titular.

Por su parte, está el caso de Facundo Mura. El defensor por derecha, que parece haberle ganado el puesto a Gastón Martirena, dejó atrás un traumatismo y podría ir desde el arranque, tanto por derecha como por izquierda si Rojas no está para jugar.

Posibles formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.