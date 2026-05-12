Héctor Cúper: expresó su deseo de dirigir Ferro, pero firmó para Universitario de Perú

El exjugador de Ferro y DT de Huracán y Lanús manifestó estar “muy feliz por ir al mejor equipo de Perú", que participa de la actual edición de la Copa Libertadores.
Después de recorrer buena parte del planeta y dirigir en lugares poco habituales para un entrenador argentino, Héctor Cúper volverá a Sudamérica. A los 70 años, el ex DT de Huracán y Lanús fue confirmado como nuevo entrenador de Universitario de Perú, uno de los clubes más importantes e históricos del continente. Será su retorno al fútbol sudamericano luego de casi tres décadas desarrollando una trayectoria tan extensa como particular.
La noticia fue confirmada este lunes por la institución peruana, que decidió apostar por la experiencia del argentino para intentar enderezar una campaña irregular. “Estoy muy feliz por ir al mejor equipo de Perú realmente y vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien”, manifestó Cúper en un video publicado en las redes oficiales del club. Aunque el comunicado inicial menciona un contrato hasta el cierre de la temporada 2026, medios peruanos indican que el vínculo podría prolongarse hasta diciembre de 2027.
El panorama no será fácil. Universitario marcha cuarto en el torneo local, sin chances matemáticas de disputar el campeonato y a nueve unidades del líder Alianza Lima. Además, en la Copa Libertadores se encuentra tercero en el Grupo B, todavía con posibilidades de avanzar, aunque necesitado de una rápida recuperación en las jornadas decisivas.
Hace unos días en un dialogo con Ferro Stream comentó su deseo por volver al club para llevarlo a primera: "Me gustaría dirigir a Ferro. A mí me gusta dirigir y soy feliz haciéndolo. Me encantan los desafíos y agarrar un equipo que no lo espera nadie".
Si hay algo que caracteriza la carrera de Cúper son justamente los destinos poco convencionales. Su ciclo más recordado fue en Europa, especialmente al mando de Valencia, donde alcanzó dos finales consecutivas de la Champions League en 2000 y 2001. Aquellos equipos intensos y competitivos estuvieron muy cerca de la gloria ante Real Madrid y Bayern Munich, y posicionaron al argentino entre los entrenadores más reconocidos de su generación.
Sin embargo, lejos de mantenerse únicamente en las grandes ligas europeas, Cúper optó por un recorrido mucho más singular. Pasó por clubes como Mallorca, Real Betis, Parma, Inter y Aris Salónica, pero también acumuló una extensa experiencia en seleccionados nacionales poco frecuentes para técnicos argentinos. Estuvo al frente de Georgia, Egipto, Uzbekistan, República Democrática del Congo y Siria, su último equipo hasta mediados de 2024.
En Egipto consiguió uno de los logros más destacados de su etapa reciente: llevó al seleccionado a la final de la Copa Africana de Naciones en 2017 y lo clasificó a un Mundial después de 28 años, logrando el boleto para Rusia 2018.
Ahora, tras muchos años lejos de la región y después de una carrera marcada por experiencias atípicas, Héctor Cúper regresará a Sudamérica para afrontar un nuevo desafío inesperado.
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