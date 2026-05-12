Héctor Cúper: expresó su deseo de dirigir Ferro, pero firmó para Universitario de Perú

Hace unos días en un dialogo con Ferro Stream comentó su deseo por volver al club para llevarlo a primera: "Me gustaría dirigir a Ferro. A mí me gusta dirigir y soy feliz haciéndolo. Me encantan los desafíos y agarrar un equipo que no lo espera nadie".

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Héctor Cúper, un DT identificado con los desafíos fuera de lo común

Si hay algo que caracteriza la carrera de Cúper son justamente los destinos poco convencionales. Su ciclo más recordado fue en Europa, especialmente al mando de Valencia, donde alcanzó dos finales consecutivas de la Champions League en 2000 y 2001. Aquellos equipos intensos y competitivos estuvieron muy cerca de la gloria ante Real Madrid y Bayern Munich, y posicionaron al argentino entre los entrenadores más reconocidos de su generación.

Sin embargo, lejos de mantenerse únicamente en las grandes ligas europeas, Cúper optó por un recorrido mucho más singular. Pasó por clubes como Mallorca, Real Betis, Parma, Inter y Aris Salónica, pero también acumuló una extensa experiencia en seleccionados nacionales poco frecuentes para técnicos argentinos. Estuvo al frente de Georgia, Egipto, Uzbekistan, República Democrática del Congo y Siria, su último equipo hasta mediados de 2024.

En Egipto consiguió uno de los logros más destacados de su etapa reciente: llevó al seleccionado a la final de la Copa Africana de Naciones en 2017 y lo clasificó a un Mundial después de 28 años, logrando el boleto para Rusia 2018.

Ahora, tras muchos años lejos de la región y después de una carrera marcada por experiencias atípicas, Héctor Cúper regresará a Sudamérica para afrontar un nuevo desafío inesperado.