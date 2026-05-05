Héctor Cúper se postula para dirigir a Ferro y regresarlo a primera tras casi 26 años

Tras dirigir varios equipos de Europa y selecciones de varios países, este DT de prestigio internacional sueña con dirigir al club de sus amores: Ferro Carril Oeste.
El gran entrenador internacional Héctor Cúper, quien vistió más de 400 partidos la verde y blanca, contó en Ferro Stream sus ganas de dirigir al equipo de Caballito, que hace casi 26 años está en la B. Contó cómo lo ve actualmente y apuntó a la falta de prioridades en la institución: "Tener muchas prioridades es no tener ninguna prioridad".
Para poder llegar al ansiado regreso a primera, dijo que todos deben tirar para el mismo lado en un proyecto a largo plazo. "Hay que definir cuál es la prioridad y tiene que estar todo el mundo convencido de eso y siguiendo una línea. Si vos estás convencido no tienen que aparecer rumores, porque si no te desgastas", agregó.
"Esa es, por ahí, una de las cosas que uno tiene que lograr. Hay que sentarse y decir: 'Mirá, la prioridad es volver a Primera División. Vamos a hacer todo el esfuerzo', aunque alguien piense que la principal prioridad es otra, que está bien, pero hay que definir cuál es la prioridad y tiene que estar todo el mundo convencido de eso y siguiendo una línea". Comentó como deberían ser las cosas para el en el club de cara al ascenso de categoría.
Le consultaron sobre la posibilidad de asumir las riendas del equipo en el futuro, sin estar en actividad como entrenador, el técnico no dudó: "Me gustaría dirigir a Ferro. A mí me gusta dirigir y soy feliz haciéndolo. Me encantan los desafíos y agarrar un equipo que no lo espera nadie".
Sin embargo, impuso una clara e innegociable condición para bajar a la segunda categoría del fútbol argentino: "Yo quiero jugadores humildes. No me vengan con las figuritas ni con los que sacan pechito. Que nos digan que la prioridad es ascender y ahí diré que hay romperse lo que haya que romperse para lograr el objetivo".
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