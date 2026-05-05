Héctor Cúper se postula para dirigir a Ferro y regresarlo a primera tras casi 26 años

Le consultaron sobre la posibilidad de asumir las riendas del equipo en el futuro, sin estar en actividad como entrenador, el técnico no dudó: "Me gustaría dirigir a Ferro. A mí me gusta dirigir y soy feliz haciéndolo. Me encantan los desafíos y agarrar un equipo que no lo espera nadie".

Sin embargo, impuso una clara e innegociable condición para bajar a la segunda categoría del fútbol argentino: "Yo quiero jugadores humildes. No me vengan con las figuritas ni con los que sacan pechito. Que nos digan que la prioridad es ascender y ahí diré que hay romperse lo que haya que romperse para lograr el objetivo".