Histórico: Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera

A los siete minutos de juego, el capitán de la Selección Argentina recibió el balón dentro del área, se perfiló para su zurda de oro y sacó un remate cruzado para gritar con todas sus fuerzas. El festejo de gol no fue solo por la ventaja en el partido (1-0) y en la serie (habían igualado 0 a 0 en la ida), sino también por haber llegado a un número increíble de festejos.