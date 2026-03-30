Zambia sigue picante con Argentina: su capitán aseguró que Cristiano es mejor que Messi

“En mi honesta opinión, Cristiano Ronaldo es mejor que (Lionel) Messi”, expresó el atacante de Al-Fayha de la liga de Arabia Saudita, la misma en la que la rompe el portugués. "Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, lo respeto mucho por lo que hizo en el fútbol. Tiene una influencia enorme en los jóvenes, incluso en África. Estoy en Argentina, muy feliz de estar acá, pero definitivamente prefiero a Cristiano”, volvió a remarcar.