Zambia sigue picante con Argentina: su capitán aseguró que Cristiano es mejor que Messi

Fashion Sakala, poseedor del brazalete del país africano, reveló su preferencia entre los astros antes de enfrentar a Leo en el amistoso de este martes en La Bombonera.
Argentina enfrentará a Zambia este martes, desde las 20.15 en La Bombonera, en la última prueba en el país previo a la Copa del Mundo donde buscará defender el título mundial. El equipo del país africano sigue picante en la previa: el capitán Fashion Sakala aseguró que Cristiano es mejor que Messi, a quien enfrentará en este amistoso en La Boca.
“En mi honesta opinión, Cristiano Ronaldo es mejor que (Lionel) Messi”, expresó el atacante de Al-Fayha de la liga de Arabia Saudita, la misma en la que la rompe el portugués. "Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, lo respeto mucho por lo que hizo en el fútbol. Tiene una influencia enorme en los jóvenes, incluso en África. Estoy en Argentina, muy feliz de estar acá, pero definitivamente prefiero a Cristiano”, volvió a remarcar.
Sakala luce en su cabello una franja platinada al estilo Diego Maradona en 1995, aunque se hizo en desentendido al respecto: “Lo conozco, claro, pero no sabía que él lo había hecho antes. Demuestra que la historia se repite". Y aseguró que sabe que Diego jugó en Boca, donde será el amistoso entre Argentina y Zambia.
“Lo viví mil veces en mi cabeza jugar contra Argentina. Siempre lo imaginé. Va a ser un partido muy bueno, muy interesante. Estoy muy emocionado y el equipo también”, palpitó sobre el trámite en este diálogo con Olé y deseó: “Sé que acá se vive mucho el fútbol. Ojalá haya unas 50 mil personas en la cancha”.
La declaración picante del capitán se suma a la del delantero Kingstone Mutandwa, quien sorprendió al calificar a la Scaloneta como un "equipo muy táctico pero no corre" más allá de reconocer su calidad. Zambia buscará dar el batacazo después de que Mauritania solo perdiera 2 a 1 con los campeones del mundo en La Bombonera.
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