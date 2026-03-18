Selección Argentina: los convocados para el amistoso con Guatemala en La Bombonera

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de citados de la Albiceleste para el encuentro del 31 de marzo en Buenos Aires que será el último ensayo antes de la Copa del Mundo.
Lionel Scaloni reveló los 28 futbolistas convocados para el amistoso con Guatemala, a disputarse el 31 de marzo en La Bombonera, que será el último ensayo antes de la Copa del Mundo. Hubo dos sorpresas del fútbol local, regresos y ausencias de peso más allá de muchas caras conocidas que mantienen su lugar.
Tomás Palacios (Estudiantes) y Gabriel Rojas (Racing) tuvieron su primera citación en la Selección Argentina. El joven de 22 años, que la está rompiendo en el Pincha, es el más sorpresivo: era seguido desde hace tiempo por Scaloni y con sus últimas actuaciones terminó de convencerlo para ganarse su lugar en la convocatoria.
Por otro lado, Marcos Acuña regresó a la lista después de su ausencia en la convocatoria anterior para el amistoso ante Angola. Y hubo bajas fuertes por lesión: Gio Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez. Los tres futbolistas apenas se recuperen volverán a las listas.
De todas formas, no está descartado que alguno de los tres profesionales que no dicen presente en el listado puedan llegar a venir para compartir con el grupo y entrenarse junto a sus compañeros habituales. Asimismo, también se destacan en la nómina la presencia de Valentín Barco, Matías Perrone y Marcos Senesi, futbolistas que Scaloni cree que se pueden consolidar a futuro en la Selección Argentina.
Más allá de las ausencias por lesión, la lista también refleja decisiones técnicas que hablan del estado de competencia interna en la Selección: Scaloni parece haber elegido a Nico Paz y a Gianluca Prestianni por sobre Franco Mastantuono (con pocos minutos en el Madrid) y Alejandro Garnacho (que no viene siendo convocado), en una pulseada entre jóvenes talentos que el DT resolvió a favor de los primeros, quienes son titulares en sus equipos.
En el mismo sentido, José Manuel López se impuso en la consideración del cuerpo técnico sobre Joaquín Panichelli, quien la rompe en el Racing de Estrasburgo. Dos duelos generacionales que Scaloni cerró con sus elecciones y que, de cara al Mundial, marcan el mapa de quién está primero en la fila.
El amistoso ante Guatemala nació de la urgencia después de la cancelación de la Finalissima. El acuerdo con Guatemala se cerró rápido y hasta ayer era un hecho que el partido se jugaría en el país, aunque el estadio aún estaba en definición. Este miércoles a primera hora llegó la confirmación: La Bombonera será el escenario del último ensayo antes del Mundial.
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