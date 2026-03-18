Selección Argentina: los convocados para el amistoso con Guatemala en La Bombonera

Más allá de las ausencias por lesión, la lista también refleja decisiones técnicas que hablan del estado de competencia interna en la Selección: Scaloni parece haber elegido a Nico Paz y a Gianluca Prestianni por sobre Franco Mastantuono (con pocos minutos en el Madrid) y Alejandro Garnacho (que no viene siendo convocado), en una pulseada entre jóvenes talentos que el DT resolvió a favor de los primeros, quienes son titulares en sus equipos.

En el mismo sentido, José Manuel López se impuso en la consideración del cuerpo técnico sobre Joaquín Panichelli, quien la rompe en el Racing de Estrasburgo. Dos duelos generacionales que Scaloni cerró con sus elecciones y que, de cara al Mundial, marcan el mapa de quién está primero en la fila.

El amistoso ante Guatemala nació de la urgencia después de la cancelación de la Finalissima. El acuerdo con Guatemala se cerró rápido y hasta ayer era un hecho que el partido se jugaría en el país, aunque el estadio aún estaba en definición. Este miércoles a primera hora llegó la confirmación: La Bombonera será el escenario del último ensayo antes del Mundial.