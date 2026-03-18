Champions League: Barcelona aplastó 7 a 2 a Newcastle y está en cuartos de final

Barcelona fue una máquina en el complemento. Fermín López, a los seis minutos del segundo tiempo, definió con certeza para el 4 a 2 abriendo el pie en una buena jugada con mucha profundidad del local. Y, a los 11' del complemento, Lewandowski apareció por el segundo palo tras un córner para sellar el 5 a 2 en el tanteador y liquidar la historia.

Sin embargo, el equipo de Hansi Flick siguió y gritó dos veces más: el delantero polaco anotó el 6 a 2 con un tiro cruzado y Raphinha, el que había abierto el marcador, concluyó con su doblete para el 7 a 2. El club inglés dio muchas facilidades y más en estos dos tantos sobre el final cuando ya se sabía eliminado del certamen: el primero hubo una defensa cubriendo muy mal los espacios y en el segundo una pésima salida del fondo dejándole todo servido al brasilero.

Barcelona se aprovechó de la fragilidad de Newcastle para armar una goleada impresionante y seguir en el camino de su sueño que es conquistar nuevamente la Champions League. Ahora, espera por Atlético Madrid o Tottenham para la próxima instancia del certamen copero.