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Champions League: Barcelona aplastó 7 a 2 a Newcastle y está en cuartos de final

Tras el 1 a 1 de la ida en Inglaterra, el equipo de Hansi Flick vapuleó al contrincante inglés en el Camp Nou y avanzó a la siguiente instancia de la competencia internacional.

Barcelona aplastó 7 a 2 a Newcastle en el Camp Nou tras el 1 a 1 de la ida en Inglaterra y avanzó a los cuartos de final de la Champions League. Hubo dobletes de Raphinha y Lewandowski, un gol de penal clave de Yamal y gritos de Marc Bernal y Fermín Marín en la sólida actuación del equipo dirigido por Hansi Flick.

El Blaugrana abrió el marcador a los cinco minutos con un gol de Raphinha después de un magnifico control e inicio de la jugada de Lamine Yamal. El visitante empató a los 14 minutos con un tanto de Anthony Elanga con una presión mal realizada del local que le generó espacio para atacar y fue aprovechado.

Sin embargo, cuatro minutos después, el local se puso 2 a 1 arriba del marcador después de un tiro libre -que fue un pase preciso- de Raphinha, cabezazo de Fermín Marín y definición dentro del área chica de Bernal. En un primer tiempo duro, Elanga volvió a empatar el encuentro y la serie a los 28 minutos en un ataque rápido después de que Lamal de un mal taco innecesario. Pero la estrella se repuso marcando de penal el 3-2 en el tiempo de descuento del primer tiempo.

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Barcelona fue una máquina en el complemento. Fermín López, a los seis minutos del segundo tiempo, definió con certeza para el 4 a 2 abriendo el pie en una buena jugada con mucha profundidad del local. Y, a los 11' del complemento, Lewandowski apareció por el segundo palo tras un córner para sellar el 5 a 2 en el tanteador y liquidar la historia.

Sin embargo, el equipo de Hansi Flick siguió y gritó dos veces más: el delantero polaco anotó el 6 a 2 con un tiro cruzado y Raphinha, el que había abierto el marcador, concluyó con su doblete para el 7 a 2. El club inglés dio muchas facilidades y más en estos dos tantos sobre el final cuando ya se sabía eliminado del certamen: el primero hubo una defensa cubriendo muy mal los espacios y en el segundo una pésima salida del fondo dejándole todo servido al brasilero.

Barcelona se aprovechó de la fragilidad de Newcastle para armar una goleada impresionante y seguir en el camino de su sueño que es conquistar nuevamente la Champions League. Ahora, espera por Atlético Madrid o Tottenham para la próxima instancia del certamen copero.

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