Selección Argentina: Lionel Scaloni define la lista de futbolistas para el Mundial

Volantes: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Exequiel Palacios, Nico Paz, Giuliano Simeone

Delanteros: Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, José López

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¿Qué dudas hay en este tramo final de preparación para la Copa del Mundo? El tercer arquero se definirá entre Juan Musso y Walter Benítez, mientras que en defensa el cuerpo técnico evalúa sumar a Marcos Senesi o Facundo Medina, aunque no se descarta reforzar otra posición.

En el mediocampo, Giovani Lo Celso aparece como una fija si logra recuperarse físicamente, aunque también se analizan alternativas como Valentín Barco, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone. Por último, el puesto de lateral izquierdo suplente se disputa entre Marcos Acuña y Gabriel Rojas, en una de las decisiones finales que deberá tomar Scaloni antes del cierre de la lista.