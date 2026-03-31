Selección Argentina: Lionel Scaloni define la lista de futbolistas para el Mundial

El flamante entrenador ya escribió 22 nombres en su libreta y mantiene solo cuatro dudas para entregar la nómina de los jugadores que irán por el bicampeonato mundial.
A menos de tres meses del Mundial, Lionel Scaloni define la lista de futbolistas que buscarán defender y volver a obtener el trofeo conquistado en Qatar 2022: ya tiene 22 de los 26 convocados con nombre y apellido y le queda resolver los últimos cuatro que representarán al país en la máxima cita.
Por supuesto, Lionel Messi encabeza los futbolistas ya elegidos por Scaloni. Si bien falta confirmación del jugador, Leo jugaría su sexta Copa del Mundo con la Selección Argentina. La base del equipo campeón también se mantiene, con presencia fuerte en todas las líneas y pocos cambios respecto del último ciclo mundialista.
Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli
Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico
Volantes: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Exequiel Palacios, Nico Paz, Giuliano Simeone
Delanteros: Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, José López
¿Qué dudas hay en este tramo final de preparación para la Copa del Mundo? El tercer arquero se definirá entre Juan Musso y Walter Benítez, mientras que en defensa el cuerpo técnico evalúa sumar a Marcos Senesi o Facundo Medina, aunque no se descarta reforzar otra posición.
En el mediocampo, Giovani Lo Celso aparece como una fija si logra recuperarse físicamente, aunque también se analizan alternativas como Valentín Barco, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone. Por último, el puesto de lateral izquierdo suplente se disputa entre Marcos Acuña y Gabriel Rojas, en una de las decisiones finales que deberá tomar Scaloni antes del cierre de la lista.
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