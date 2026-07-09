Hoy se define el primer semifinalista del Mundial 2026: Francia vs. Marruecos

Francia y Marruecos se medirán desde las 17 y, el que gane, esperará al ganador de España vs. Bélgica, que se juega mañana viernes.
Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves desde las 17:00 (hora argentina) en el Boston Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se podrá ver por DSports. El ganador avanzará a las semifinales, donde se medirá con el vencedor del cruce entre España y Bélgica.
La selección francesa llega como una de las grandes candidatas al título, tras dejar en el camino a Paraguay en los octavos de final. El equipo dirigido por Didier Deschamps volvió a mostrar su jerarquía y buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen.
Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Adrien Rabiot, los europeos intentarán seguir firmes en su camino hacia una nueva consagración mundialista.
Del otro lado estará Marruecos, una de las revelaciones del torneo. El conjunto africano viene de eliminar a Canada por 3-0 y buscará dar otro golpe para volver a instalarse entre los mejores del mundo, como ya lo hizo en Qatar 2022.
Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.
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