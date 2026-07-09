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Hoy se define el primer semifinalista del Mundial 2026: Francia vs. Marruecos

Francia y Marruecos se medirán desde las 17 y, el que gane, esperará al ganador de España vs. Bélgica, que se juega mañana viernes.

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves desde las 17:00 (hora argentina) en el Boston Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se podrá ver por DSports. El ganador avanzará a las semifinales, donde se medirá con el vencedor del cruce entre España y Bélgica.

La selección francesa llega como una de las grandes candidatas al título, tras dejar en el camino a Paraguay en los octavos de final. El equipo dirigido por Didier Deschamps volvió a mostrar su jerarquía y buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Adrien Rabiot, los europeos intentarán seguir firmes en su camino hacia una nueva consagración mundialista.

Francia busca llegar a ;a final pero Marruecos no será para nada fácil.

Francia busca llegar a ;a final pero Marruecos no será para nada fácil.

Del otro lado estará Marruecos, una de las revelaciones del torneo. El conjunto africano viene de eliminar a Canada por 3-0 y buscará dar otro golpe para volver a instalarse entre los mejores del mundo, como ya lo hizo en Qatar 2022.

Marruecos quiere volver a jugar una semifinal.

Marruecos quiere volver a jugar una semifinal.

ADEMÁS: Klose reveló el gesto que tuvo Messi al superar su récord de goles en Mundiales

Posible 11 de Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Posible 11 de Marruecos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

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