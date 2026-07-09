Hoy se define el primer semifinalista del Mundial 2026: Francia vs. Marruecos

Francia y Marruecos se medirán desde las 17 y, el que gane, esperará al ganador de España vs. Bélgica, que se juega mañana viernes.

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves desde las 17:00 (hora argentina) en el Boston Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se podrá ver por DSports. El ganador avanzará a las semifinales, donde se medirá con el vencedor del cruce entre España y Bélgica.