El provocador comentario del entrenador de Suiza: "Argentina es vulnerable"

“Jugamos contra el Campeón del Mundo, no hay nada más lindo, PERO EN LOS ÚLTIMOS PARTIDOS SE HA VISTO QUE ARGENTINA ES VULNERABLE.



PODEMOS SACUDIR A LOS CAMPEONES”.



Murat Yakin, DT de Suiza. ⚠️ pic.twitter.com/jkKpK7K3t2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 8, 2026

Además, confirmó que el mediocampista Johan Manzambi continúa en duda por una lesión sufrida antes del duelo con Colombia. "Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar", explicó.

Las declaraciones de Yakin fueron respaldadas por varios referentes del plantel. El capitán Granit Xhaka, el defensor Manuel Akanji y el volante Djibril Sow coincidieron en que Argentina es el gran favorito, aunque aseguraron que Suiza tiene argumentos para dar el golpe y avanzar a las semifinales. De todas maneras, no provocaron al equipo como su entrenador y se enfocaron exclusivamente en darle elogios a la Scaloneta.

Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado desde las 22 (Hora Argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El ganador jugará las semifinales frente al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega. El partido no comenzó, pero la previa ya está en marcha.