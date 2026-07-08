El provocador comentario del entrenador de Suiza: "Argentina es vulnerable"

Murat Yakin, técnico del equipo europeo, expresó que la Albiceleste mostró fragilidades en sus últimos partidos. Además, aseguró que será "interesante en lo táctico" el encuentro.
Murat Yakin empezó a jugar el partido antes del pitazo inicial. El entrenador de Suiza calentó la previa del cruce de cuartos de final del Mundial 2026 y aseguró que la Selección Argentina "es vulnerable", aunque remarcó que enfrentar al vigente campeón del mundo representa "un privilegio" para su equipo.
"Se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable... Con respecto a nuestro equipo creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado", afirmó el técnico helvético en conferencia de prensa, luego de la clasificación de Suiza tras eliminar por penales a Colombia tras la igualdad sin goles en los 120 minutos.
Pese al tono desafiante, Yakin dejó en claro que valora el potencial del conjunto de Lionel Scaloni. "Va a ser un partido interesante en lo táctico. Podemos desafiar al campeón del mundo. Para una nación como Suiza no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina", sostuvo.
El entrenador también resaltó el crecimiento de su equipo durante el torneo y celebró haber alcanzado una instancia que Suiza no conseguía desde 1954. "Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa del Mundo y logramos hacer historia", señaló.
Además, confirmó que el mediocampista Johan Manzambi continúa en duda por una lesión sufrida antes del duelo con Colombia. "Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar", explicó.
Las declaraciones de Yakin fueron respaldadas por varios referentes del plantel. El capitán Granit Xhaka, el defensor Manuel Akanji y el volante Djibril Sow coincidieron en que Argentina es el gran favorito, aunque aseguraron que Suiza tiene argumentos para dar el golpe y avanzar a las semifinales. De todas maneras, no provocaron al equipo como su entrenador y se enfocaron exclusivamente en darle elogios a la Scaloneta.
Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado desde las 22 (Hora Argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El ganador jugará las semifinales frente al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega. El partido no comenzó, pero la previa ya está en marcha.
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