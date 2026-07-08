Video: el debate de Casillas y Valdano sobre el talento en Europa y Sudamérica

Los campeones del mundo discutieron en un programa mexicano sobre dónde ha nacido más talento y revelaron una apuesta entre ambos sobre la Selección Argentina.
El Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha. En la previa de los cuartos de final, Jorge Valdano e Iker Casillas protagonizaron un fuerte cruce televisivo sobre la histórica rivalidad entre el fútbol sudamericano y el europeo, con una encendida defensa del argentino a nuestro continente. Además, revelaron una apuesta entre ambos sobre el futuro de la Selección Argentina.
El debate se dio durante el programa Los Protagonistas, de TV Azteca, cuando el exarquero español analizó el cuadro de los cuartos de final y remarcó el predominio europeo entre los ocho mejores equipos del torneo: son seis de ese continente, salvando la presencia de Argentina y Marruecos.
"El nivel está en Europa. Si pierde Argentina, al final todos son europeos", sostuvo Casillas, en referencia a que la Scaloneta es el único representante sudamericano que sigue en carrera. "Pero tienen que perder", retrucó el campeón del mundo en México 86', antes de reivindicar la enorme tradición futbolística del continente.
"En Sudamérica tenemos a Di Stéfano, Pelé, Maradona y Messi. Incluso dejamos entrar a Cruyff porque alguno había que poner de Europa", lanzó Valdano con ironía, desatando las risas en el estudio.
Casillas intentó sostener su postura con otra lista de leyendas europeas, entre ellas Michel Platini, Xavi, Andrés Iniesta, Andrea Pirlo y Ferenc Puskás, pero Valdano volvió a responder con firmeza: "Del segundo escalón también tenemos una veintena nosotros".
El intercambio rápidamente se viralizó en las redes sociales y reavivó una discusión que atraviesa generaciones: si los mejores futbolistas de la historia nacieron en Sudamérica o en Europa
Más allá de las diferencias futbolísticas, ambos cerraron el debate con una revelación que sorprendió al resto de los panelistas. Casillas contó que hizo una apuesta con Valdano sobre el desenlace del Mundial. "Yo dije que Argentina no gana el Mundial", confesó el exarquero español.
El argentino, lejos de dudar, dejó en claro su confianza en el equipo de Lionel Scaloni. "Yo solo apuesto al ganador. Así que imagínate la fe", respondió el campeón del mundo.
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