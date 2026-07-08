Video: el debate de Casillas y Valdano sobre el talento en Europa y Sudamérica

Casillas intentó sostener su postura con otra lista de leyendas europeas, entre ellas Michel Platini, Xavi, Andrés Iniesta, Andrea Pirlo y Ferenc Puskás, pero Valdano volvió a responder con firmeza: "Del segundo escalón también tenemos una veintena nosotros".

El intercambio rápidamente se viralizó en las redes sociales y reavivó una discusión que atraviesa generaciones: si los mejores futbolistas de la historia nacieron en Sudamérica o en Europa

La apuesta entre ambos por la Selección Argentina

Más allá de las diferencias futbolísticas, ambos cerraron el debate con una revelación que sorprendió al resto de los panelistas. Casillas contó que hizo una apuesta con Valdano sobre el desenlace del Mundial. "Yo dije que Argentina no gana el Mundial", confesó el exarquero español.

El argentino, lejos de dudar, dejó en claro su confianza en el equipo de Lionel Scaloni. "Yo solo apuesto al ganador. Así que imagínate la fe", respondió el campeón del mundo.