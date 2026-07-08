El capitán de Suiza llenó de elogios a Messi antes del cruce con la Selección Argentina

Granit Xhaka destacó a La Pulga en la previa del enfrentamiento por los cuartos de final del Mundial, aunque advirtió que intentarán "hacerle la vida lo más difícil posible".
La Selección Argentina enfrentará a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 y, en la previa, Granit Xhaka se deshizo en elogios hacia Lionel Messi. El capitán del conjunto helvético reconoció la magnitud del rosarino y aseguró que enfrentarlo es un privilegio para cualquier futbolista.
"No sé si se puede controlar a Messi durante 90 o 120 minutos", admitió el experimentado mediocampista tras la clasificación de Suiza frente a Colombia. Luego, destacó la posibilidad de compartir una misma época con el capitán argentino.
"Para nosotros jugar en la era de Messi es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él y ser parte de su historia. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol", expresó Xhaka, que a sus 33 años es el principal referente del seleccionado europeo.
Pese a la admiración, el volante dejó en claro que Suiza no saldrá a contemplar a la Albiceleste. "Vamos a disfrutar del partido, pero también queremos mostrar nuestra versión y hacerle la vida lo más difícil posible", remarcó.
Otro de los futbolistas suizos que habló sobre el desafío fue Ricardo Rodríguez, quien también destacó la jerarquía del equipo dirigido por Lionel Scaloni. "Argentina es un equipazo, tiene grandes jugadores y un gran entrenador. Y además está Messi, el mejor", afirmó.
Suiza llega a los cuartos de final invicta en el torneo luego de eliminar a Colombia por penales tras igualar sin goles en los 120 minutos y tener dos triunfos y un empate en el Grupo B. El conjunto dirigido por Murat Yakin buscará lograr el sueño de todo un país: alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.
El encuentro entre Argentina y Suiza se jugará este sábado desde las 22 (hora argentina) en Kansas. La Albiceleste viene de una remontada histórica ante Egipto y buscará seguir en carrera rumbo a la defensa del título mundial.
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