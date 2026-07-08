El capitán de Suiza llenó de elogios a Messi antes del cruce con la Selección Argentina

Otro de los futbolistas suizos que habló sobre el desafío fue Ricardo Rodríguez, quien también destacó la jerarquía del equipo dirigido por Lionel Scaloni. "Argentina es un equipazo, tiene grandes jugadores y un gran entrenador. Y además está Messi, el mejor", afirmó.

Suiza llega a los cuartos de final invicta en el torneo luego de eliminar a Colombia por penales tras igualar sin goles en los 120 minutos y tener dos triunfos y un empate en el Grupo B. El conjunto dirigido por Murat Yakin buscará lograr el sueño de todo un país: alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.

El encuentro entre Argentina y Suiza se jugará este sábado desde las 22 (hora argentina) en Kansas. La Albiceleste viene de una remontada histórica ante Egipto y buscará seguir en carrera rumbo a la defensa del título mundial.