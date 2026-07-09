Klose reveló el gesto que tuvo Messi al superar su récord de goles en Mundiales

Aunque ambos se enfrentaron varias veces dentro de una cancha, Klose explicó que nunca habían tenido una conversación tan extensa fuera del fútbol. “Nos hemos cruzado de vez en cuando, siempre de manera agradable y respetuosa. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado”, valoró.

El alemán ya había expresado su admiración por Messi cuando el argentino superó su registro. “Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Felicidades, campeón!”, había publicado tras el partido ante Austria en la fase de grupos del certamen mundialista.

Klose también había dejado en claro que aceptaba que su récord algún día sería superado: “Está totalmente bien. El récord se rompería de todos modos en algún momento. Soy un gran fan de Messi, siempre lo he sido”.