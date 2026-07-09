Klose reveló el gesto que tuvo Messi al superar su récord de goles en Mundiales

El exdelantero alemán reveló que el capitán argentino lo llamó después de que superó su histórica marca goleadora en la Copa del Mundo.
Miroslav Klose reveló el gesto que tuvo Lionel Messi después de superar su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales: el capitán argentino lo llamó y charlaron un rato. Leo llegó a su último Mundial con 13 gritos, a tres de la marca del alemán. Y, en la previa de los cuartos de final, ya tiene 21 festejos...
Lejos de mostrarse molesto por haber perdido el récord, el campeón del mundo en Brasil 2014 destacó al capitán argentino. “Messi es un fenómeno increíble”, aseguró en declaraciones reproducidas por el medio francés L’Equipe, en donde volvió a mostrar su admiración por el rosarino.
Klose contó que el contacto entre ambos fue posible gracias a Lionel Scaloni, con quien compartió plantel en la Lazio entre 2011 y 2013. “Scaloni fue mi compañero y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo”, relató.
Además, el exatacante alemán reveló el gesto que tuvo el capitán de la Selección argentina durante la charla. “Me dijo que me enviaría una camiseta firmada”, contó Klose, quien hoy es el entrenador del Núremberg, equipo de la Segunda División de Alemania.
Aunque ambos se enfrentaron varias veces dentro de una cancha, Klose explicó que nunca habían tenido una conversación tan extensa fuera del fútbol. “Nos hemos cruzado de vez en cuando, siempre de manera agradable y respetuosa. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado”, valoró.
El alemán ya había expresado su admiración por Messi cuando el argentino superó su registro. “Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Felicidades, campeón!”, había publicado tras el partido ante Austria en la fase de grupos del certamen mundialista.
Klose también había dejado en claro que aceptaba que su récord algún día sería superado: “Está totalmente bien. El récord se rompería de todos modos en algún momento. Soy un gran fan de Messi, siempre lo he sido”.
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