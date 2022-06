Independiente eliminó a Atlético Tucumán y está en octavos

Embed

El ecuatoriano ingresó a los 63 minutos de juego, cuando Eduardo Domínguez optó por romper la línea de cinco y darle más peso al equipo en ataque. 'Juanito' le cambió la cara al Rojo, que hasta ese momento había dominado el balón pero sin ser vertiginoso en los metros finales.

A los 78, luego de una productiva jugada del elenco de Avellaneda cerca del área, el ex River y Banfield capturó un rebote desde el vértice y ensayó un remate letal, de primera, que se coló al lado del palo izquierdo de Carlos Lampe. Fue un golazo.

A la hora del gol de Independiente, Atlético jugaba con diez por la expulsión de Nicolás Thaller, quien vio la segunda amarilla a los 57 minutos luego de un topetazo sobre Saltita González en la mitad de la cancha.

El arquero del Diablo, Sebastián Sosa, fue clave para la victoria de su equipo, ya que en la jugada anterior a la conquista de Cazares le tapó un mano a mano a Ramiro Ruiz Rodríguez que pudo haber significado el 1-0 de los tucumanos.

Sobre el final estuvo cerca de liquidar Independiente con un cabezazo de Leandro Benegas, pero el intento se fue cerca y la diferencia terminó siendo la mínima. Un resultado que reflejó la única diferencia que logró marcar el Rojo solo por Cazares y Sosa.

El conjunto de Domínguez consiguió así un triunfo que necesitaba para acomodarse en medio de tanto caos. Fue su segunda alegría al hilo tras quedarse con los tres puntos en casa ante el duro Estudiantes en la liga. Ahora, en octavos, le verá la cara a Vélez.

Atlético, por su parte, cuando parecía que estaba para dar el golpe, no pudo frenar la marcha del Rojo pese al buen momento que atraviesa con Lucas Pusineri en el banco de suplentes.

SÍNTESIS

Independiente: Sebastián Sosa; Sergio Barreto, Joaquín Laso, Juan Insaurralde, Alex Vigo; Lucas Romero, Lucas González, Lucas Rodríguez, Gerónimo Poblete; Leandro Benegas y Leandro Fernández. DT: Eduardo Domínguez.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Manuel Capasso, Nicolás Thaller, Matías Orihuela; Ciro Rius, Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra, Ramiro Ruíz Rodríguez; Augusto Lotti e Ignacio Maestro Puch. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el segundo tiempo: 38m Cazares (I).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Ramiro Carrera por Rius y Eugenio Isnaldo por Lotti (AT); 14m Bruno Bianchi por Maestro Puch (AT); 18m Juan Cazares por Insaurralde (I); 24m Iván Marcone por Poblete (I); 37m Guillermo Acosta por Gil Romero y Kevin Isa Luna por Ruíz Rodríguez (AT); 40m Damián Battallini por L.Fernández (I).

Incidencia en el segundo tiempo: 12m expulsado Thaller (AT).

Arbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Gimnasia de Jujuy.