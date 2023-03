Independiente empató con Instituto y se fue silbado

Tras ponerse en ventaja con un doblete de Martín Cauteruccio, Instituto le igualó el duelo a Independiente con tantos de Adrián Martínez y Nicolás Linares.

Con un doblete de Martín Cauteruccio, Independiente se había puesto en ventaja de local pero no liquidó el duelo e Instituto lo igualó con tantos de Adrián Martínez y Nicolás Linares. Y no perdió por Rodrigo Rey. Otro golpe para el ciclo de Leandro Stillitano, que hace cinco partidos que no conoce la victoria y es mirado de reojo.