Independiente: Iván Marcone se perdería el partido con Barracas

El volante de 30 años viene arrastrando una pubalgia hace algunas semanas, pero como el contexto no le da respiro a un equipo que necesita imperiosamente ganar, el ex Elche no descansó y siguió jugando. Sin embargo, el físico le habría exigido un parate.

Es que en la práctica del miércoles, Marcone no fue parte de los ensayos tácticos que planteó Stillitano, y si bien podría tratarse de no sumar cargas y que descanse hasta el viernes, la proximidad del partido casi que lo descarta, al menos para ser titular. En el entrenamiento fue Agustín Mulet quien lo reemplazó.

Otro que no participó de la práctica fue Baltasar Barcia, a causa de una sobrecarga en el isquiotibial, aunque el uruguayo no está descartado para visitar Olavarría y Luna: en su lugar jugó Rodrigo Márquez. Del mismo modo, Kevin López, quien salió tocado contra Instituto pero no sufrió ninguna lesión, entrenó diferenciado y tampoco fue parte de los trabajos de fútbol, siendo el juvenil Sergio Ortiz el sustituto.

Por último, Stillitano dispuso una variante en defensa, con el ingreso de Joaquín Laso por Patricio Ostachuk y corriendo a Cristan Javier Báez al lateral derecho. Así, el posible 11 de Independiente para jugar con Barracas el viernes es: Rodrigo Rey; Javier Báez, Joaquín Laso, Sergio Barreto, Ayrton Costa; Rodrigo Márquez o Baltasar Barcia, Agustín Mulet, Kevin López o Sergio Ortiz, Nicolás Vallejo; Martín Cauteruccio y Matías Giménez.

Independiente blinda a sus joyitas

Luego del entrenamiento del miércoles, Rodrigo Márquez y Nicolás Vallejo renovaron sus contratos con el club: 'Chila' firmó hasta diciembre de 2025, mientras que Vallejo hasta diciembre del 2026; ambos con cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.