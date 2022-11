Independiente negocia por un delantero del ascenso argentino

El delantero de 27 años tuvo una gran temporada en All Boys, equipo que milita en la Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino: en 30 partidos convirtió 15 goles y fue el segundo máximo goleador de la liga. Sus buenos números hicieron que equipos de Primera le pongan el ojo, y el club de Avellaneda es uno de ellos.

“Octavio Bianchi tiene la intención de dar un paso hacia adelante en su carrera. Y el club tiene intenciones de vender parte de su pase, aunque también existe la chance de sacarlo a préstamo con una opción de compra“, aseguró el ex delantero del Albo, Ángel Vildozo, su representante. "Más allá del interés que ya es de público conocimiento, aún no han enviado una oferta formal por él. Desconozco si han hablado con los dirigentes de All Boys, pero a mi no me ha llegado nada“, explicó.

A su vez, Vildozo reveló que "lo han sondeado de distintas ligas exóticas, no le cerramos la puerta a nadie", y afirmó: "Vamos a escuchar todas las propuestas, pero que Independiente lo busque es un orgullo para Octavio. Y también para mí. ¿A qué representante no le gustaría tener a su jugador en un club grande como Independiente? De todas formas, aún somos cautos“.

Además del Rojo, Colón, Talleres, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata estarían interesados en contar con Bianchi, quien tiene vínculo en Floresta (club dueño del 80% de su pase) hasta diciembre del 2023. Por otro lado, medios peruanos afirman que fue ofrecido a Alianza Lima para jugar la Copa Libertadores. Lo cierto es que su futuro parece estar lejos de All Boys. ¿Será Independiente?