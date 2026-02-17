Independiente no se bajó del mercado: está negociando por un otro extremo

Independiente buscará comprar un porcentaje del pase del futbolista chileno, una alternativa que hoy aparece como prioritaria. Antes de enfocarse en Gutiérrez, el club había sondeado la situación de Luca Langoni, actualmente en New England Revolution, pero las diferencias económicas complicaron cualquier avance.

La franquicia estadounidense no contempló un préstamo y, para una venta, pretendió recuperar una cifra cercana a los 7 millones de dólares que pagó por su ficha. Ese escenario terminó por desalentar la operación para la dirigencia del club de Avellaneda.

langoni Luca Langoni se aleja del Rojo ante las pretensiones de New England Revolution.

Con ese panorama, Independiente aceleró gestiones por el atacante de Huachipato, que en 2025 disputó 38 partidos y registró 8 goles y 3 asistencias. “Lo estamos analizando. Estamos buscando extremos que puedan servir para las dos bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta. No está cerrado y estamos buscando”, explicó Quinteros días atrás.

En paralelo, el equipo atraviesa un buen presente deportivo. Tras la victoria 2-0 frente a Lanús, el Rojo se ubica 2º en la Zona A con nueve puntos, a dos del líder Vélez. El próximo compromiso será como visitante ante Independiente Rivadavia, mientras el club intenta cerrar una incorporación más antes del cierre del libro de pases.