¡Atención Boca! Leandro Paredes no jugará ante Racing por una molestia física

leandro-paredes_w862 Leandro Paredes se perderá los próximos dos partidos de Boca.

El pasado domingo, Paredes se había infiltrado el tobillo para poder jugar ante el Calamar. Esta lesión, que venía arrastrando hace algunas fechas, le impidió seguir jugando y pidió el cambio en el segundo tiempo por el dolor. Luego del encuentro, los médicos le recomendaron no volver a infiltrarse y le dijeron que debía tener un parate de al menos 10 días para poder volver a estar bien y no empeorar la lesión. Se estima que sea un esguince.

Leandro "Tato" Aguilera informó en TyC Sports sobre la situación de Paredes: "Paredes tiene un golpe en el tobillo, se le inflamó. Por eso salió y le colocaron hielo en la zona, se fue caminando con dificultad".

Tras la recomendación del cuerpo médico de Boca, Leandro Paredes también sería baja para el partido de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy el próximo martes.

Con una nueva baja importante, Claudio Úbeda deberá buscarle la vuelta y encontrar el reemplazo indicado para jugar contra la Academia, que viene en levantada tras ganar los últimos dos partidos ante Argentinos Juniors y Banfield. Las opciones más indicadas serían Milton Delgado o Tomás Belmonte.

Paredes se suma a la larga lista de lesionados del Xeneize entre los que están Exequiel Zeballos, Carlos Palacios, Milton Giménez, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Ander Herrera.