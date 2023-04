Mauricio Pochettino, a un paso de ser entrenador de Chelsea

Pochettino, de último paso por el París Saint Germain de Lionel Messi, ya tendría un acuerdo avanzado para convertirse en el flamante director técnico del Chelsea, y solo restaría terminar de pulir detalles contractuales para que se haga oficial.

De todos modos, el oriundo de Murphy de 51 años recién tomaría las riendas del equipo de cara a la próxima temporada, ya que a pesar de los malos resultados conseguidos por Lampard, los directivos quieren respetar el acuerdo con el ex volante, ídolo del club, hasta el final de la presente campaña.

Pochettino, con exitosas experiencias en Southampton y Tottenham, ya había estado en el radar de Chelsea antes de la asunción de Graham Potter. Esta vez, el argentino compartió lista de candidatos con Luis Enrique, Julian Nagelsmann y Roberto De Zerbi, pero fue Poch quien terminó imponiéndose en la puja.

El ex defensor tuvo varias posibilidades laborales luego de dejar su cargo en PSG, pero ninguna terminó prosperando: sonó en el Aston Villa de Emiliano 'Dibu' Martínez, en Barcelona antes de la asunción de Xavi Hernández, y en las Selecciones de Inglaterra y Bélgica. También se rumoreó un posible regreso al Tottenham tras la salida de Antonio Conte.

El equipo londinense vive una temporada para el olvido: está décimo primero en la Premier League inglesa, a 11 puntos de la clasificación a copas europeas y 20 de la zona de UEFA Champions League; fue eliminado en cuartos de final de la Champions en manos de Real Madrid, y tampoco logró alcanzar fases decisivas en las dos copas inglesas.

Chelsea es un rejunte de estrellas pero que no parece tener un rumbo claro, ni dentro del campo ni fuera del mismo. Todd Boehly invirtió cerca de 600 millones de euros en dos mercados de pases, pero los resultados lejos estuvieron de su expectativa. De hecho, en Inglaterra aseguran que habrá una importante limpieza en el plantel, siendo Enzo Fernández uno de los pocos a sostener en el equipo.

Las experiencias de Mauricio Pochettino como entrenador

Se inició en Espanyol de Barcelona, donde también tuvo un paso como futbolista. Tras tres años, en los que salvó al equipo del descenso y se convirtió en uno de los entrenadores con más partidos en la historia del club, arribó en la Premier League para tomar las riendas del Southampton.

Allí estuvo un año y medio, también salvó a los Saints del descenso y se quedó en la puerta de la clasificación a la UEFA Europa League. Además, potenció jugadores como Sadio Mané, y fue uno de los pioneros en el actual estilo futbolístico que prevalece en el fútbol inglés, de hecho, en ese momento llamaba más la atención la propuesta del equipo dentro del campo que los resultados de por sí.

Luego se consagró como entrenador top con cinco brillantes años en Tottenham, equipo al que llevó a un subcampeonato en la Premier League y otro en la UEFA Champions League, dos resultados históricos para los Whites. Esa etapa le valió ser elegido para comandar al PSG al gran objetivo de los jeques: conquistar la Champions.

Pero en un año y medio, los resultados no fueron los esperados: ganó solo una copa de la liga y una Ligue One, poca vitrina para un club que a nivel local no tiene rival. Ahora, Poch buscará revancha en Chelsea.