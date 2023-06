Independiente sueña con Carlos Izquierdoz como refuerzo

En ese sentido, el mánager del Rojo reveló qué jugador le gustaría incorporar. "Me interesa Carlos Izquierdoz. Es un jugador de experiencia, jerarquía. Es un tipo que te puede aportar no solo dentro del campo sino que también en el vestuario. Por supuesto que me gustaría tenerlo", expresó en diálogo con Radio Splendid AM 990.

Es que si bien Independiente ha ido de menor a mayor en este torneo, sobre todo desde la llegada de Zielinski, está claro que los resultados no alcanzan las expectativas. Y es que pese a la historia del club y el peso de la camiseta, el plantel no cuenta con muchos jugadores de jerarquía y experiencia, las dos cualidades que Cavallero destacó del Cali.

Encima, el futbolista de 34 años, que actualmente milita en el Sporting Gijón español, le vendría de lujo al Ruso, que perderá a Sergio Barreto, quien se irá al Pachuca mexicano: el Rojo está terminando de cerrar su venta en 2.2 millones de dólares por el 70% del pase, más una opción de 500 mil USD por el 30% restante.

pablo-cavallero_862x485.webp Pablo Cavallero, mánager de Independiente, reveló que le gusta Izquierdoz e hizo un balance del mercado de pases.

"Con la plata de Barreto vamos a estar cerca de levantar la inhibición y después se va armar un mecanismo para poder incorporar para el semestre que viene", anticipó Cavallero. Claro, detalle no menor pensando en el mercado de pases: Independiente está inhibido por la deuda que todavía mantiene con América de México por Cecilio Domínguez, y que se afrontará en buena parte con la colecta de Santi Maratea.

Por último, el hombre encargado del fútbol del club de Avellaneda afirmó que "en el mercado de pases de enero nos fue bien" y argumentó: "Hay que analizar el presupuesto y los tiempos que teníamos. No podíamos alcanzar los salarios que nos pidieron varios jugadores. Hubo un caso muy especial que quisimos buscar a un jugador y no pudimos alcanzar para traer ni a él ni a su suplente".

En la misma línea, sostuvo: "A los de afuera no los podíamos traer porque el TMS se abría a mitad de enero y nosotros íbamos a estar inhibidos. Se dio con (Baltasar) Barcia, que terminó llegando porque América confeccionó mal la denuncia y nos dio una ventana de 48 horas. Nos tuvimos que dedicar al mercado local: Kevin López tiene mucho futuro, Matías Giménez es muy buen jugador. Vos de esa manera te aseguras que el día de mañana, si andan bien, le va a rendir económicamente al club".

Brian Martínez renovó contrato

El 'Chaco', de 23 años, firmó la extensión de su vínculo, el cual vencía en diciembre de este año, por un año: hasta fines de 2024, con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares.