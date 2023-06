"La motivación del futbolista es el escudo", aseguró Pintita, en una frase similar a la que hace poco había utilizado Martín Demichelis para referirse al nivel de Agustín Palavecino en River. "El sentido de pertenencia de querer jugar, de querer ganar. Obviamente hay partidos a los que van a entrar más motivados que a otros, pero dentro de este vestuario se compite, se quiere ganar constantemente. La motivación en este plantel existe hasta para entrenar", destacó.

Pese a la mala racha de la Academia en el torneo local, Gago afirmó que "no comparto que este año no se haya logrado, por momentos, el buen juego que tuvimos el año pasado", aunque esgrimió que "no nos acompañó el resultado". "Hay veces que planificar un partido te sale bien y otras veces el rival te impide llevar el plan a cabo, pero las cosas que salen bien vamos a seguir intentando hacerlas, las que salen mal tratamos de corregirlas", sentenció.

En la misma línea, el ex técnico de Aldosivi remarcó las falencias de su equipo: "En la parte ofensiva tenés que ganar un duelo individual, tener iniciativa, buena pegada, cabezazo. Es muy difícil entrarle a un equipo que tiene cinco jugadores por detrás. Pero hay que buscar herramientas, está mucho en la ejecución. Y en defensa hemos sufrido goles por errores en la ejecución, cualquier error nos cuesta un gol".

Pensando en Banfield, Gago anticipó que "el único jugador que no estará disponible para este partido es Maxi Romero porque le faltan unos días de recuperación, el resto están todos bien". En ese sentido, volverán Gonzalo Piovi (le habían quedado molestias por el esguince de rodilla) y Matías Rojas (recuperado de un edema óseo en el tobillo), aunque el DT todavía no decidió si serán titulares o suplentes.

matias rojas.avif Vuelve Matías Rojas, el as de espadas de Racing.

Y sobre el partido que espera, Gago analizó: "Va a ser intenso, ellos trabajan con presión por zonas e intentaremos romper con eso para generar situaciones claras. Por lo que se vio, especialmente contra Central, jugaron directo. Será un partido interesante".

Y agregó: "¿Falcioni dijo que va poner dos líneas de cinco? Todos en algún momento terminamos jugando así. Es sólo un número y muy difícil de explicar, porque los jugadores se mueven. Es el inicio de una formación, pero hay que ver dónde vos querés jugar".

Por otro lado, Tomás Avilés se reincorporará el viernes a los entrenamientos de Racing luego de participar del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. "Veremos si está en condiciones para jugar la semana que viene", dijo Gago. Luego de jugar con el Taladro, la Academia visitará a Flamengo por Copa Libertadores.

La confesión de 'Chila' Gómez sobre su salida de Racing

El actual arquero de Vélez se fue de la Academia en enero de este año tras quedar relegado por Fernando Gago. "Llegó a Racing con una exigencia que en ese momento yo no la entendía por una cuestión de madurez. Yo pensaba de otra manera, y ahora que estoy en otro lugar, me exigen de la misma manera pero logré entender la importancia de estar bien físicamente", reconoció 'Chila'.