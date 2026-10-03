Inglaterra goleó 7-0 a Croacia y logró una victoria histórica en la UEFA Nations League

Antes del descanso, Bellingham volvió a ser determinante al asistir a Saka. El delantero recibió dentro del área y definió para establecer el 4-0, con una defensa croata que no encontraba respuestas ante el dominio inglés.

En el segundo tiempo, Inglaterra continuó manejando el partido y volvió a aparecer Kane. Anderson envió un centro raso al área y el delantero anticipó a la defensa para poner el pie y marcar el 5-0, completando su doblete.

Croacia no logró reaccionar y el conjunto de Tuchel siguió encontrando espacios. A los 68 minutos, un nuevo error en la salida del seleccionado local dejó la pelota a disposición de Kane, quien cedió ante la llegada de Saka. El delantero definió y marcó el 6-0 para conseguir también su segundo gol de la noche.

Sobre el final, Bellingham consiguió su tercera asistencia del partido al filtrar un pase para Morgan Rogers. El delantero controló y definió para establecer el 7-0 definitivo en Rijeka.

La goleada también quedó marcada por dos registros históricos para Inglaterra: fue su mayor triunfo frente a Croacia y, además, superó su mejor marca goleadora en la historia de la UEFA Nations League.

La contundente derrota provocó la reacción de los hinchas croatas, que abuchearon a su selección durante los últimos minutos y la despidieron con silbidos una vez finalizado el encuentro.

RESUMEN DEL PARTIDO



