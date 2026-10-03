Inglaterra goleó 7-0 a Croacia y logró una victoria histórica en la UEFA Nations League

El equipo de Thomas Tuchel se impuso en Rijeka con dobletes de Harry Kane y Bukayo Saka, además de los goles de Bellingham, Gordon y Rogers.
Inglaterra goleó 7-0 a Croacia en el Stadion HNK Rijeka, por la tercera fecha de la UEFA Nations League 2026-2027, y consiguió una victoria histórica ante el seleccionado croata. Harry Kane y Bukayo Saka marcaron por duplicado, mientras que Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers completaron el resultado.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel dominó el encuentro desde el comienzo y resolvió gran parte del partido en el primer tiempo. A los siete minutos, Bellingham filtró un pase para Kane, quien definió de primera con su pierna derecha para poner el 1-0.
Inglaterra mantuvo la presión y amplió la ventaja a los 21 minutos. Gordon controló una pelota dentro del área y asistió a Bellingham, que apareció para empujarla y establecer el 2-0.
El tercero llegó poco después, cuando Jarell Quansah envió un centro peligroso al área y Gordon se lanzó de palomita para marcar el 3-0. Croacia intentaba reaccionar, pero encontraba dificultades para contener los ataques del conjunto visitante.
Antes del descanso, Bellingham volvió a ser determinante al asistir a Saka. El delantero recibió dentro del área y definió para establecer el 4-0, con una defensa croata que no encontraba respuestas ante el dominio inglés.
En el segundo tiempo, Inglaterra continuó manejando el partido y volvió a aparecer Kane. Anderson envió un centro raso al área y el delantero anticipó a la defensa para poner el pie y marcar el 5-0, completando su doblete.
Croacia no logró reaccionar y el conjunto de Tuchel siguió encontrando espacios. A los 68 minutos, un nuevo error en la salida del seleccionado local dejó la pelota a disposición de Kane, quien cedió ante la llegada de Saka. El delantero definió y marcó el 6-0 para conseguir también su segundo gol de la noche.
Sobre el final, Bellingham consiguió su tercera asistencia del partido al filtrar un pase para Morgan Rogers. El delantero controló y definió para establecer el 7-0 definitivo en Rijeka.
La goleada también quedó marcada por dos registros históricos para Inglaterra: fue su mayor triunfo frente a Croacia y, además, superó su mejor marca goleadora en la historia de la UEFA Nations League.
La contundente derrota provocó la reacción de los hinchas croatas, que abuchearon a su selección durante los últimos minutos y la despidieron con silbidos una vez finalizado el encuentro.
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