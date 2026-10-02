Con la ventaja, Boca intentó manejar los tiempos, aunque perdió profundidad y permitió que Unión se mantuviera en partido. Ignacio Malcorra incluso tuvo una buena oportunidad para establecer la igualdad, pero su remate terminó en las manos de Leandro Brey.

En el complemento, el desarrollo cambió por completo. Boca monopolizó la pelota y convirtió el partido prácticamente en un monólogo. Paredes se adueñó del mediocampo y fue el eje de cada avance de un equipo que hacía casi todo bien hasta llegar a los últimos metros.

La falta de precisión frente a Mansilla fue lo único que mantuvo abierta la historia durante buena parte de la segunda mitad. Unión prácticamente no consiguió progresar en el campo y tampoco generó peligro sobre el arco de Brey.

Después de insistir, Boca encontró finalmente el premio. Leonel Flores recibió sobre el segundo palo, enganchó hacia adentro y definió al palo más lejano para ampliar la diferencia y terminar de encaminar la victoria.

El Xeneize cerró así otra actuación convincente ante su gente y prolongó una racha que alimenta sus expectativas. Con Paredes como conductor, firmeza defensiva y cada vez mayor confianza, el conjunto de Arruabarrena continúa acumulando triunfos y dando pelea en todos los frentes.