Boca se impuso por 3-0, Lautaro Di Lollo abrió el marcador de cabeza en el primer tiempo. El juvenil Leonel Flores marcó un doblete sobre elf inal del partido.
Boca Juniors prolongó su gran presente y venció 3-0 a Unión en la Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Rodolfo Arruabarrena mostró por momentos un fútbol de alto nivel, dominó especialmente durante el segundo tiempo y estiró una extensa racha sin derrotas.
El Xeneize llegó al encuentro con un invicto de 15 partidos consecutivos y la obligación de no dejar puntos en el camino como local para continuar prendido en la pelea. Desde el comienzo asumió el protagonismo y lentamente fue empujando contra su área a un Tatengue que apostó por replegarse y buscar espacios de contraataque.
La superioridad encontró premio mediante una fórmula que Boca ya conoce de memoria: la pegada de Leandro Paredes y el juego aéreo de Lautaro Di Lollo.
El volante ejecutó con precisión un tiro libre y el defensor se impuso ante la marca para conectar un cabezazo que terminó junto al palo de Matías Mansilla. Fue el sexto gol de Di Lollo, todos convertidos por la vía aérea.
Con la ventaja, Boca intentó manejar los tiempos, aunque perdió profundidad y permitió que Unión se mantuviera en partido. Ignacio Malcorra incluso tuvo una buena oportunidad para establecer la igualdad, pero su remate terminó en las manos de Leandro Brey.
En el complemento, el desarrollo cambió por completo. Boca monopolizó la pelota y convirtió el partido prácticamente en un monólogo. Paredes se adueñó del mediocampo y fue el eje de cada avance de un equipo que hacía casi todo bien hasta llegar a los últimos metros.
La falta de precisión frente a Mansilla fue lo único que mantuvo abierta la historia durante buena parte de la segunda mitad. Unión prácticamente no consiguió progresar en el campo y tampoco generó peligro sobre el arco de Brey.
Después de insistir, Boca encontró finalmente el premio. Leonel Flores recibió sobre el segundo palo, enganchó hacia adentro y definió al palo más lejano para ampliar la diferencia y terminar de encaminar la victoria.
El Xeneize cerró así otra actuación convincente ante su gente y prolongó una racha que alimenta sus expectativas. Con Paredes como conductor, firmeza defensiva y cada vez mayor confianza, el conjunto de Arruabarrena continúa acumulando triunfos y dando pelea en todos los frentes.
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