Al mismo tiempo, y tras asegurar que fue una campaña de desprestigio hacia el principal club que representa a la ciudad catalana, el empresario también apuntó contra el Real Madrid: “Todo el mundo sabe que el Real Madrid es un club históricamente favorecido por los errores arbitrales, el club del régimen”.

“Durante siete décadas los presidentes de los árbitros han sido ex socios del Madrid, ex jugadores o ex directivos. A veces, todo al mismo tiempo. ¡Durante 70 años, los que han designado a los árbitros que debían impartir justicia!”, afirmó.

“Que este club se persone en la mejor época de nuestro club alegando que deportivamente se siente perjudicado es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Ojalá este juicio les deje en evidencia”, continuó el presidente del Barcelona.

Laporta comentó que la estrategia del club es “defender su honorabilidad” y solicitar que se investigue hasta final, porque considera que en este caso “el Barcelona sería víctima de esta situación” y explicó que “otra cosa sería que personas físicas hayan aprovechado este contexto para beneficiarse”.

El dirigente, consideró que el objeto preciso de la polémica es “el asesoramiento técnico arbitral” y “este hecho de recibir un asesoramiento técnico y arbitral de estas personas no constituye nada ilícito y ni mucho menos un delito penal”.

laporta y florentino perez.jpg

“Los clubes en general ya lo tienen internalizado. Tenemos a una persona que nos hace este asesoramiento. Lo hicimos con claridad y transparencia. Este asesoramiento esta reflectado con facturas, vía transferencia, que han pasado las revisiones fiscales pertinentes. Del 2003 y 2010 no ha habido ninguna ocultación. Estaban reflejado en la contabilidad del club y de forma clara y transparente”, insistió.

En cuanto a las prestaciones efectuadas por las empresas y personas investigadas, “se trata de servicios de asesoramiento deportivo - scouting y asesoramiento arbitral- que son habituales en el deporte profesional”, y añadió: “Tengo el convencimiento de que los presidentes que me han sucedido no han comprado árbitros ni influido en árbitros. Estos dineros se han pagado por unos servicios”.

Además de apuntar contra el Real Madrid, Laporta también atacó al presidente de La Liga, Javier Tebas: “Aquí quiero mencionar al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, le pediría que acabe con la incontinencia verbal que no hace ningún bien al organismo que representa”. Durante el proceso, el dirigente puso en duda la integridad del club y se pronunció sobre el tema en distintos medios.

“Me hubiera gustado que el presidente de La Liga me hubiera llamado cuando salió el tema, pero hizo de bombero pirómano, con manifestaciones constantes”, agregó.

“Por contra quiero agradecer el comportamiento del presidente de la Federación, al del CSD y al de la FIFA, Rubiales, Franco e Infantino, que han esperado a que se juzgue el caso sin entrar en el linchamiento”, remarcó.

Finalmente, advirtió que “los servicios jurídicos ya han interpuesto acciones contra los que atacan al club, cada vez que alguno se extralimita nos vemos obligados a hacerlo. Nos reservamos las acciones para pedir daños y perjuicios con cantidades que pueden llegar a ser astronómicas porque los daños morales se pueden cuantificar”.