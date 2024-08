Juan Román Riquelme se enojó con un periodista y abandonó un móvil en vivo

El máximo ídolo del Xeneize había dicho: “Nunca escuché que en la tele digan ‘que bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección argentina’”. De manera casi inmediata, el Chavo Fucks, integrante de F90 de ESPN, le respondió: “Entonces prendé la tele”.

G36lSbNTbtq08LgN.mp4

Riquelme no soportó la contestación y lo despidió al Pollo Vignolo: “Si este señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar. Te mando un abrazo grande, Sebastián”. El dirigente de Boca concluyó: “Este señor, cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta mi viejo”.

El periodista Fucks intentó excusarse y replicó: “Yo no te estoy retando, solo te estoy diciendo que dijiste una mentira”. Román sentenció: “Un beso grande, Sebastián”.

GVcYu6SWIAA54g6.jfif

Boca piensa en el encuentro decisivo ante Cruzeiro por Copa Sudamericana

Boca se encuentra con la cabeza puesta en el partido clave ante Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de la victoria en el clásico frente a San Lorenzo por 3-2 en la Fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol.

El entrenador del conjunto “Xeneize”, Diego Martínez, tiene en mente posibles cambios en el esquema de cara al encuentro ante el equipo brasilero, que definirá quien avanza de ronda en la competencia.

A su vez, luego del triunfo ante el Ciclón, todos los jugadores que disputaron dicho partido estarán disponibles para el duelo que se llevará a cabo en Belo Horizonte, el próximo jueves desde las 21:30 hs.

El probable once de Boca para enfrentar a Cruzeiro: Sergio Romero; Luis Advíncula, Gary Medel, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Agustín Martegani, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.