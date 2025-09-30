Julián Álvarez: su nuevo gol en Atlético Madrid y su palabra sobre el interés de Barcelona

El equipo de Diego "Cholo" Simeone se impuso con autoridad con tantos de Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. La Araña venía de anotar cinco tantos en dos encuentros y en este partido, además del gol, también repartió asistencias.

Tras el encuentro, Julián expresó sobre su gol de penal: “Estaba claro que la iba a picar ahí. Era al medio, pero como la pelota estaba un poco mojada se me fue un poco para el costado, pero por suerte entró”. Y, después, habló de los rumores de que el Barcelona lo quiere en su equipo para el 2026.

“Yo estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también se hablaron muchas cosas. Recién arranca la temporada, mi foco está en ser mejor cada día, hacer lo mejor para el club, ayudar a mis compañeros y ganar acá”, expresó Julián, que está brillando en Atlético, donde tiene la continuidad que no pudo tener en Manchester City.

Según el diario Sport, el presidente Joan Laporta está empecinado en fichar al delantero argentino, al que viene siguiendo desde sus tiempos en el Millonario y su salto a Europa con la camiseta del City. La idea es que reemplace a Robert Lewandowski, quien finalizará su contrato a final de la temporada.

Con este triunfo, el Atleti, que venía de un impresionante 5 a 2 a Real Madrid por la Liga, se recuperó del debut con el pie izquierdo en la Champions League que fue la caída 3 a 2 con Liverpool de visitante. Ahora, Atlético Madrid visitará este domingo, desde las 16, a Celta de Vigo por el campeonato.