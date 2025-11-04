Video: el gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético Madrid a Union St. Gilloise

El conjunto de Diego Simeone pudo destrabar el partido a los 39 minutos de juego con el gol de Julián Álvarez. Pablo Barrios recuperó una pelota en su propio campo y lo puso a correr por la banda a Giuliano Simeone, quien apeló a su velocidad hasta abastecer a la Araña.

Dentro del área, el cordobés dominó y resolvió con una volea potente que tuvo destino de red. La figura que más asistencias dio a lo largo de toda la temporada del Colchonero habilitó a al goleador con pasado en River Plate y Manchester City para llevar tranquilidad a la capital ibérica.

En el complemento, cuando el club belga amenazaba con la posibilidad del empate, Conor Gallagher capturó una serie de rebotes generados por Alexander Sorloth y la colgó del ángulo para ampliar el marcador. Con la ventaja de dos goles, se esperaba que el Atleti controle más el compromiso, sin embargo, llegó el descuento del visitante.

El equipo liderado por David Hubert impuso el suspenso gracias a una pelota parada ejecutada por Sofiane Boufal. El marroquí apeló a su exquisita pegada para buscar el segundo palo de Jan Oblak y Ross Sykes se elevó dentro del área albirroja para festejar el descuento.

Con el partido roto, de ida y vuelta, en los últimos diez minutos podía pasar cualquier cosa. Y pasó un gol de Marcos Llorente, a los seis minutos de añadido, para sellar el 3 a 1 final a favor del conjunto del Cholo Simeone. Con este triunfo, el Atleti llegó a seis puntos en cuatro jornadas y subió en la tabla de posiciones, metiéndose en zona de playoffs (16avos de final).