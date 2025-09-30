Enzo Fernández fue agredido por hinchas de Benfica ¡y lo defendió José Mourinho!

Enzo enfrentó por primera vez a Benfica, club en el que jugó hasta principios de 2023, antes de pasar a los Blues y el recibimiento no fue como esperaba. El futbolista de la Selección Argentina recibió insultos, gestos obscenos y hasta fue el blanco de una lluvia de objetos, entre los que se incluyeron botellas.

Marc Cucurella, compañero suyo, no podía creer lo que estaba sucediendo y pidió intervención de las autoridades. La situación llegó al punto que José Mourinho, flamante nuevo DT del Benfica, pidió calma con sus brazos. Por suerte, el episodio se resolvió y Enzo pudo completar los 90 minutos en cancha del triunfo 1 a 0 de su equipo con gol en contra de Richard Ríos.

¿De dónde viene el enojo de los simpatizantes de Benfica con Enzo? El volante viajó a la Argentina sin permiso del club portugués tras consagrarse campeón del mundo en Qatar como una forma de presión para dejar el equipo, lo que valió una sanción interna y un enfrentamiento abierto de los portugueses con Chelsea, al que acusaron de "volver loco"al jugador para tentarlo. Al final, la operación se dio en los peores términos de negociación, aunque en los mejores económicos: el club inglés pagó la cláusula de rescisión de 121 millones de euros el último día del mercado.