"Con Carlos tengo una buena relación. Una linda amistad que generamos en Boca, que estuvimos casi cuatro años juntos. A quién no le gusta jugar en un equipo tan grande como Independiente? Es uno de los equipos más grandes de Sudamérica", declaró Buffarini, ex San Lorenzo y Boca.

TrwosTJ8w_720x0__1.jpg

Luego, cerró sobre su paso por Talleres, club donde se formó, volvió y ahora rescindió el contrato en común acuerdo con la dirigencia: "Se filtraron un montón de cosas que yo me mantuve al margen de hablar, pero me dolió. No jugaba porque era una decisión del técnico. Entrenar lo hacía todos los días. Llegaba primero y me iba último".

¿Y es posible su llegada a Independiente? El representante de Buffarini estaría por ofrecer los servicios de su representado a la dirigencia del Rojo y Carlos Tevez vería con buenos ojos su arribo. Ahora, habría que ver si se ponen de acuerdo las partes en los números del contrato.