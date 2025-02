Kike Olivera, el gran refuerzo del Gremio de Porto Alegre

Olivera reconoció que los diálogos mantenidos con el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, fueron un factor muy importante a la hora de salir de Los Angeles FC y pegar la vuelta a Sudamérica.

"Tuve conversaciones con todo el cuerpo técnico de Bielsa y con Bielsa también. Me dijo que me quería fuera de la MLS. Le dije que tenía la posibilidad de venir a Gremio y le pregunté qué le parecía, si iba a influir en la selección. Me dijo que Gremio es un buen paso y que la liga brasileña le encanta. A mí también, por todos los partidos que tiene en el año", explicó.

Un pase millonario

El delantero agregó que está en condiciones físicas para debutar esta semana. Según informó Referí dáis atrás, Kike Olivera firmó contrato hasta fines de 2027 y Gremio pagó US$ 4.500.000 por el 60% de su ficha.

Olivera se mostró con la camiseta del Gremio acompañado de Edgardo "Chino" Lasalvia, de TMA y representante del jugador y Richard Willmott (h) de Next 7 Sports quien colaboró en la llegada del jugador a Gremio.