La AFA transmitirá la Primera Nacional y la Primera B por streaming a través de LPF Play

La decisión fue comunicada tras una reunión del Comité Ejecutivo y marca un cambio histórico en el esquema de transmisión del ascenso argentino. Los encuentros podrán verse en vivo desde el sitio web de LPF Play, que actualmente emite el Torneo Proyección y el Campeonato Femenino de Primera División, además de contenidos institucionales y resúmenes de la Liga Profesional.

Desde la AFA señalaron que el objetivo es alinear al fútbol argentino con las principales organizaciones deportivas del mundo que difunden sus competencias mediante plataformas propias. La producción general de los partidos estará a cargo de la empresa La Corte, especializada en transmisiones de eventos deportivos.

El anuncio oficial de la AFA a través de sus redes sociales

Embed Desde esta temporada, el 100% de los partidos de la Primera Nacional y la Primera B se verán a través de la plataforma LPF PLAY pic.twitter.com/MY1VvWEYLq — AFA (@afa) February 10, 2026

El esquema de acceso será gradual: las dos primeras fechas se podrán ver de manera gratuita y sin registro. A partir de la tercera jornada será obligatorio crear una cuenta, aunque el servicio seguirá siendo gratuito por un período determinado. En una etapa posterior, se implementará una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo.

El torneo de la Primera Nacional se disputará con dos zonas de 18 equipos cada una, con partidos todos contra todos, una fecha interzonal y un sistema de ascensos que incluirá una final entre los ganadores de cada grupo y un Reducido. El campeonato se extenderá desde mediados de febrero hasta fines de octubre, con definiciones por el ascenso previstas para noviembre y diciembre.

Según destacó la AFA, la transmisión por LPF Play permitirá ampliar la visibilidad de los clubes del ascenso, ofrecer mayor flexibilidad en la programación y generar nuevas fuentes de ingresos a través de suscripciones, publicidad y patrocinios. La plataforma, que ya supera los 600 mil usuarios registrados, podrá utilizarse desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo.

El certamen se abrirá este viernes 13 de febrero a las 17, con el partido entre San Miguel y Central Norte de Salta, dando inicio a una temporada que marcará una nueva etapa en la difusión del fútbol de ascenso argentino.