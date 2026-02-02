Selección Argentina: se cancelaron los amistosos de junio y crece la incertidumbre

Según confirmó el periodista Gastón Edul, los dos partidos que el equipo de Lionel Scaloni iba a jugar antes de enfrentar a Argelia en Estados Unidos quedaron suspendidos por problemas de agenda. La información contradice lo anunciado meses atrás por Claudio “Chiqui” Tapia, quien en septiembre había adelantado que la Albiceleste se mediría contra las selecciones centroamericanas como parte de la preparación final.

Ahora, el desafío para los dirigentes será conseguir nuevos rivales en un calendario ajustado, la idea es disputar dos amistosos durante los primeros diez días de junio y luego trasladarse a Kansas City, donde la Selección se instalará en la antesala del inicio de la Copa del Mundo. La búsqueda no será sencilla, teniendo en cuenta la cercanía con el torneo y los compromisos de otras selecciones.

finalissima_862x485 El 27 de marzo, Argentina defenderá el título que ganó en 2022 frente a Italia.

Por el momento, los únicos partidos confirmados en el cronograma de 2026 son los de marzo, el 27, Argentina jugará la Finalissima ante España en Qatar, y cuatro días después se medirá con la selección local en la misma sede, en una estadía de ocho días en el país que albergó el Mundial 2022. Además, a fines de mayo se daría a conocer la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo, otro momento visagra en una preparación que hoy suma más interrogantes que certezas.