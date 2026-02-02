Fútbol |

Selección Argentina: se cancelaron los amistosos de junio y crece la incertidumbre

Por problemas de agenda, quedaron suspendidos los partidos que la Albiceleste iba a disputar en la previa del Mundial, y la AFA busca alternativas contrarreloj.

La Selección Argentina atraviesa un año clave, con el Mundial 2026 y la disputa de la Finalissima frente a España en el horizonte. En las últimas horas, surgió una complicación que encendió las alarmas en la AFA, y es que se cancelaron los amistosos programados contra México y Honduras para los días previos al debut mundialista.

Según confirmó el periodista Gastón Edul, los dos partidos que el equipo de Lionel Scaloni iba a jugar antes de enfrentar a Argelia en Estados Unidos quedaron suspendidos por problemas de agenda. La información contradice lo anunciado meses atrás por Claudio “Chiqui” Tapia, quien en septiembre había adelantado que la Albiceleste se mediría contra las selecciones centroamericanas como parte de la preparación final.

Ahora, el desafío para los dirigentes será conseguir nuevos rivales en un calendario ajustado, la idea es disputar dos amistosos durante los primeros diez días de junio y luego trasladarse a Kansas City, donde la Selección se instalará en la antesala del inicio de la Copa del Mundo. La búsqueda no será sencilla, teniendo en cuenta la cercanía con el torneo y los compromisos de otras selecciones.

finalissima_862x485
El 27 de marzo, Argentina defenderá el título que ganó en 2022 frente a Italia.

Por el momento, los únicos partidos confirmados en el cronograma de 2026 son los de marzo, el 27, Argentina jugará la Finalissima ante España en Qatar, y cuatro días después se medirá con la selección local en la misma sede, en una estadía de ocho días en el país que albergó el Mundial 2022. Además, a fines de mayo se daría a conocer la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo, otro momento visagra en una preparación que hoy suma más interrogantes que certezas.

