La agenda de la previa: qué partidos les quedan a Boca y River antes del Superclásico

Por su parte, después de visitar a Estudiantes de Río Cuarto este domingo y el parate FIFA, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet iniciará su camino contra Belgrano en el Monumental (el primer fin de semana de abril) en lo que tampoco será una prueba fácil para el club de Núñez porque el Pirata está en un enorme momento, siendo escolta de la Zona B con 19 puntos, a uno de Independiente Rivadavia.