La agenda de la previa: qué partidos les quedan a Boca y River antes del Superclásico

El Xeneize y el Millonario se enfrentarán el domingo 19 de abril en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura en una nueva edición del partido más importante del país. El camino de ambos hasta ese día.
Boca y River se enfrentarán el domingo 19 de abril en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura en una nueva edición del partido más importante del país. Comenzó la cuenta regresiva: qué partido les quedan a ambos antes de volver a verse las caras.
Tras el empate con Unión en Santa Fe y visitar este domingo a Instituto antes del parate de la FIFA, el equipo de Claudio Úbeda comenzará esta recta final visitando (el primer fin de semana de abril) al Talleres de Carlos Tevez, que está quinto en la Zona A del campeonato y tiene tres victorias, un empate y una derrota de local.
Y, unos pocos días después, Boca tendrá tres duelos importantísimos: debut en la Copa Libertadores de visitante, clásico con Independiente en La Bombonera y segunda jornada de la fase de grupos del certamen copero en casa. Sí, en tan solo un puñado de días y en la previa del Superclásico.
Por su parte, después de visitar a Estudiantes de Río Cuarto este domingo y el parate FIFA, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet iniciará su camino contra Belgrano en el Monumental (el primer fin de semana de abril) en lo que tampoco será una prueba fácil para el club de Núñez porque el Pirata está en un enorme momento, siendo escolta de la Zona B con 19 puntos, a uno de Independiente Rivadavia.
Ý, a continuación, River tendrá su estreno en la Copa Sudamericana de local, visitará al Racing de Gustavo Costas y volverá a jugar por el certamen internacional antes de recibir al Xeneize. Es decir, también contará con un fixture cargado e importante en la previa de enfrentar al eterno rival.
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