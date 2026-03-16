Chiquito Romero se retiró y se lanzará como entrenador

Romero tuvo una extensa etapa en la Selección Argentina. Desde las Juveniles, donde se consagró campeón mundial sub 20 en 2007 y se colgó la medalla olímpica en Beijing 2008 (con un plantel sub 23), hasta la Mayor, con la que acumuló récords, triunfos y varios golpazos que dejaron cicatriz. Es el arquero con más presencias en la historia del combinado nacional (96, seguido por Emiliano Dibu Martínez con 57) y fue subcampeón mundial en Brasil 2014 y de la Copa América 2015 y 2016.

Su salto a Europa se dio temprano e incluyó experiencias en AZ Alkmaar (dio dos vueltas olímpicas en Países Bajos), Mónaco, Sampdoria, Manchester United (levantó cuatro títulos, entre ellos una Europa League) y Venezia. Durante casi dos décadas de trayectoria, fue dirigido por numerosos técnicos reconocidos que fueron inculcándoles sus ideas. “Estoy preparado para cruzar la línea y empezar una carrera que seguramente será hermosa”, aseguró meses atrás en DSports Radio.

Recibido de entrenador en 2023, en aquella entrevista dio indicios de su perfil en el corralito: “Voy a dar el paso sin ningún problema. Veo mucho fútbol, me gusta ver en todos los países y ligas, hasta el ascenso. ¿Mi estilo como entrenador? Como decía Menotti, el fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca. Jugar en Europa y ser dirigido por Van Gaal, Mourinho, el Tata Martino y Alejandro Sabella me fueron dando herramientas para encontrar el camino”.