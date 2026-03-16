Chiquito Romero se retiró y se lanzará como entrenador

El histórico arquero de la Selección Argentina, de reciente paso por Boca y que tuvo a Argentinos como último club, colgó los guantes y seguirá ligado al fútbol desde otra función.
Lejos de las canchas y en silencio, Sergio Romero decidió retirarse como futbolista y se lanzará como entrenador. El histórico arquero de la Selección Argentina, de reciente paso por Boca y que tuvo a Argentinos Juniors como último club, colgó los guantes y seguirá ligado al fútbol desde otra función.
Chiquito, que tiene 39 años, se retiró del fútbol profesional por cuestiones familiares, pese a tener algunas ofertas para continuar atajando después de su paso por el Bicho, de donde quedó libre en diciembre del año pasado. Si bien fantaseaba con un llamado de Racing, club del que surgió pero con el que se rompió la relación debido a su paso por Boca y sus declaraciones en su presentación en La Bombonera, nadie en Avellaneda le hizo sonar el teléfono al histórico arquero.
Romero finalizó su paso fugaz por Argentinos Juniors marcado por algunos errores puntuales. El arquero llegó al Bicho sin demasiado rodaje desde Boca, donde había sido relegado en la consideración, no solo por la incorporación de Agustín Marchesín, sino por la pelea con un plateísta tras perder un Superclásico en septiembre de 2024.
“El hincha de Boca me tiene un respeto muy grande y cada vez que me cruza me pregunta por qué me fui. ¿Por qué fue? Creo que por el episodio con el hincha y porque el último año que me tocó atajar no fue igual al anterior. Si el grupo de 2023 ganaba la Libertadores, todos los que estábamos en ese momento hubiésemos tenido un margen todavía más grande para seguir adentro del club”, había dicho Romero sobre su ciclo en el Xeneize.
Romero tuvo una extensa etapa en la Selección Argentina. Desde las Juveniles, donde se consagró campeón mundial sub 20 en 2007 y se colgó la medalla olímpica en Beijing 2008 (con un plantel sub 23), hasta la Mayor, con la que acumuló récords, triunfos y varios golpazos que dejaron cicatriz. Es el arquero con más presencias en la historia del combinado nacional (96, seguido por Emiliano Dibu Martínez con 57) y fue subcampeón mundial en Brasil 2014 y de la Copa América 2015 y 2016.
Su salto a Europa se dio temprano e incluyó experiencias en AZ Alkmaar (dio dos vueltas olímpicas en Países Bajos), Mónaco, Sampdoria, Manchester United (levantó cuatro títulos, entre ellos una Europa League) y Venezia. Durante casi dos décadas de trayectoria, fue dirigido por numerosos técnicos reconocidos que fueron inculcándoles sus ideas. “Estoy preparado para cruzar la línea y empezar una carrera que seguramente será hermosa”, aseguró meses atrás en DSports Radio.
Recibido de entrenador en 2023, en aquella entrevista dio indicios de su perfil en el corralito: “Voy a dar el paso sin ningún problema. Veo mucho fútbol, me gusta ver en todos los países y ligas, hasta el ascenso. ¿Mi estilo como entrenador? Como decía Menotti, el fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca. Jugar en Europa y ser dirigido por Van Gaal, Mourinho, el Tata Martino y Alejandro Sabella me fueron dando herramientas para encontrar el camino”.
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