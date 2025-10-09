La fuerte decisión de Ignacio Russo para honrar a su padre

Ignacio estuvo presente este miércoles en el inicio del velorio de su padre en el hall de La Bombonera, junto a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y el plantel del Xeneize que dirigió hasta el último día de su vida, como era su máximo deseo.

A pesar del dolor y la tristeza, el hijo de Miguelo tomó una decisión que refleja los valores que heredó de su padre: viajará solo este viernes a la mañana a Rosario para unirse al plantel de Tigre y estar a disposición en el partido de la tarde ante ni más ni menos que Newell's.

image

image

image

Cabe recordar que Miguel Ángel Russo es uno de los máximos ídolos del Canalla, siendo el segundo entrenador que más partidos dirigió al club: 301 a lo largo de cinco ciclos, uno más brillante que el otro. El DT lo salvó del descenso en 2009, lo devolvió a Primera División siendo campeón de la B Nacional 2012/13, lo consagró campeón de la Copa de la Liga 2023 y de yapa le fue bárbaro contra Newell's: siete triunfos y cinco empates, sí, con ninguna derrota.

Dabove, entrenador de Tigre, también mantenía una relación cercana con Russo y comprendió el pedido de Ignacio. Así, Nacho unirá la despedida de su padre y la pasión por el fútbol, en un tributo silencioso pero profundo a uno de los grandes maestros del fútbol argentino.

"Conozco a Miguel desde los 16 años cuando me subió a la Primera de Lanús. Ahí estuve los cinco años que él estuvo como entrenador. Es la etapa donde más me marcó, donde hicimos una relación muy cercana y después más allá que se fue de Lanús seguimos hablando. En el 2000 me dio la posibilidad de empezar a trabajar en esto, en donde estamos ahora", expresó entre lágrimas el propio Dabove en diálogo con TNT Sports.

Luego, agregó: "La verdad que siento mucha tristeza y amargura. El haber tenido la posibilidad de ir a verlo hace dos días, de cruzar las últimas palabras, de agradecerle todo lo que hizo por mi y todo lo que me ayudó. Es alguien que me marcó muchísimo y que lo voy a querer toda la vida. Los que están conmigo saben lo que quiero y lo que la paso nombrándolo siempre por todo lo que me enseñó y lo que me marcó desde muy chico.