River homenajeó a Miguel Ángel Russo: minuto de silencio, palabra de Gallardo y flores

En primer lugar, el club de Núñez escribió en sus redes sociales apenas se confirmó la noticia: "River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento".

Luego, en el entrenamiento de esta mañana, el plantel realizó un minuto de silencio luego de unas breves palabras de Marcelo Gallardo y el club envió una hermosa corona a la Bombonera, donde se realiza el velorio del DT. La corona llamó la atención por la gran cantidad y belleza de flores azules y amarillas.

image

Y esta mañana, en el River Camp de Ezeiza, el Muñeco dedicó algunas palabras a la memoria de Miguel en la previa de la práctica y todo el plantel, reunido alrededor del círculo central de una de las canchas del predio, le brindó un sentido minuto de silencio como homenaje.

image

Russo fue siempre muy respetuoso con River, todos sus protagonistas y los hinchas. Y los hinchas del Millonario le reconocen el trato cordial que siempre tuvo con su institución. Además, saben que no se fue solamente un DT de Boca, si no un tipazo, un hombre apasionado por el fútbol, que logró mucha gloría en el fútbol argentino.

Durante todo este jueves 9 de octubre y unas dos horas del viernes, la Bombonera tendrá las puertas abiertas para el velorio de su entrenador. Desde River aún no hubo confirmación de una visita, y varios de sus principales dirigentes no se encuentran en el país, pero evalúan que una delegación se acerque a darle el último adíos al entrenador.