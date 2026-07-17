La historia de amistad entre Scaloni y De la Fuente

Con el pasar de los años, ambos directores técnicos mantuvieron una gran relación y reconocieron la labor profesional del otro en varias ocasiones.

El martes pasado, durante la conferencia de prensa previa a la semifinal contra Inglaterra, Scaloni reconoció que "además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tengo una particular relación con él".

“Es un auténtico maestro en lo suyo. Ha demostrado una preparación y un dominio excepcional. Le tengo un gran aprecio”, dijo De la Fuente sobre su antiguo alumno. El técnico español, antes de la semifinal entre la Albiceleste y los británicos, también expresó que le ilusionaba enfrentar a Argentina “por la amistad” que mantiene con Scaloni.

La amistad no impidió que Scaloni apelara al humor cuando le preguntaron si llamaría a De la Fuente antes del partido. "Según cómo salgamos, lo llamo. Si ganamos, no. Si perdemos, intentaré darle una mano. Pero ojalá no haya que llamarlo hasta después de la final", bromeó.

También aprovechó para felicitarlo por el trabajo realizado con España. "Estoy contento por Luis. Se lo merece, es un gran tipo. Siempre me ayudó", dijo.

Además de la gran relación que mantienen, Scaloni y De la Fuente comparten una similitud en su recorrido como técnicos y es que ninguno dirigió a un club antes de llegar a la Selección mayor.

De la Fuente pasó previamente por la selección de España Sub 19, Sub 21 y Sub 23, mientras que Scaloni hizo lo propio en la Sub 20.

Este domingo, la Selección argentina no solo se enfrentará con España en la final del Mundial 2026, sino que el alumno buscará superar al maestro en el duelo de técnicos.