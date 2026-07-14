Los 8 conceptos de Lionel Scaloni antes de la semifinal mundialista contra Inglaterra

"Es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas por respeto a lo que pasó hace tantos años, fue una época muy triste. No podemos hacer mucho, es un partido de fútbol, mezclarlo es una locura. Pasan cosas en otro lado del mundo, criticamos que haya guerras, no me voy a poner a decir que es más que un partido. Recordamos a esa gente, sin dudas, pero es un partido, no nos tenemos que confundir. Ahora, que tengamos memoria por los que fueron y perdieron a sus seres queridos, es lógico. Pero no mezclemos: ¿qué culpa tienen los que juegan hoy y la gente? Esto es fútbol, estamos equivocados si mezclamos", concluyó el tema.

3) Cómo llega el equipo a la semifinal con Inglaterra

"No me pongo a pensar si estoy como quería, hace un mes y medio atrás hubiera firmado como sea llegar a una semifinal del Mundial. Me da igual cómo estamos, no tengo reproches, lo hubiera firmado y ahora estoy súper ilusionado y contento. No miro el estado de cómo estamos: vamos a jugarla", inició el entrenador.

Además, el técnico continuó: "Nos sobran las ganas, la ambición. Necesitamos recuperar jugar al fútbol, con la pelota, que es donde nos hicimos siempre fuertes. Lo otro está. Necesitamos que podamos ver a los jugadores que nos llevaron a jugar un gran fútbol. Lo otro lo doy por descontado. Los jugadores siempre dieron todo y mañana estará también, lo doy por descontado. Pero no nos tenemos que olvidar de jugar, eso es lo importante".

"YO HUBIERA FIRMADO LLEGAR A UNA SEMIFINAL DEL MUNDIAL HACE UN MES Y MEDIO ATRÁS. ME DA IGUAL COMO ESTAMO. ESTOY Y ESTAMOS SUPERILUSIONADOS"



✍️ Lionel Scaloni



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4) El plan de partido ante Inglaterra

"La idea va a ser agarrar la pelota y, cuando no la tenemos, sufrir lo menos posible. Inglaterra tiene buenos jugadores, es un equipo más explosivo, diferentes características a otras selecciones... Kane y Bellingham son de los mejores jugadores del mundo, cualquier entrenador los quisiera tener en su equipo. Intentaremos neutralizarlos y que no tengan un buen partido", analizó.

5) La charla viral con Paredes vs. Suiza:

"Me comentaron de la charla, la traducción es rara, extraña. Dice que pongo a un jugador o saco, eso no hubo. La interacción es normal, el que está adentro de la cancha y ve la dificultad es el jugador, no el entrenador. Yo puedo dar mi perspectiva y debatirlo. Se vio en cámara, pero se da en el vestuario siempre. El parate tiene eso y se usa para eso. Están abiertos para hablar y debatir, eso suma, escuchamos a ellos porque son los que salen a jugar y tienen la confianza o el temor para ir a presionar o no", comentó al respecto.

6) Los durísimos comentarios de exjugadores ingleses a la Scaloneta

"No vi las críticas de los ingleses, no puedo responder de algo que no sé. Cuando deje de entrenar, no voy a criticar a ningún jugador, sea argentino, chino o japonés. Imagino que lo harán por su selección, pero no las vi", comentó.

“El día que deje de entrenar YO NO VOY A CRITICAR A NINGÚN JUGADOR, así sea argentino, japonés, chino, inglés…”.



Lionel Scaloni, sobre las opiniones de los ex jugadores ingleses acerca del partido. ⚠️ pic.twitter.com/PYfj3Ti5K8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

7) La victoria de España a Francia en la otra semifinal:

"Vi un rato de España, no pude ver mucho más, creo que fue justo ganador. Ha hecho un gran trabajo hoy, está yendo de menos a más, hoy fue el partido más completo del Mundial. Felicitaciones a ellos, ganaron un partido en toda la ley", analizó y finalizó: "Estoy contento por De la Fuente, se lo merece, es un gran tipo. Siempre me ayudó. Ya veremos qué pasa, pero bien merecido lo tiene".

8) El mensaje a todos los argentinos de cara a la semi con Inglaterra

"El mensaje a la gente es que disfruten del momento hoy, es para estar satisfechos, ilusionados, agradecidos a los jugadores. Vamos a dejar todo hasta último momento", comenzó Scaloni. "El mensaje es el de siempre, dar el máximo hasta que el árbitro no termine, el agradecimiento por el apoyo a los que están, agradecerles también a los que están allá y salen a festejar por llegar a una semi, que me parece espectacular", agregó.

Y finalizó: "Antes pensábamos que era normal, pero ahora salir a festejarlo es increíble. Me encantó, se le da mucho mérito a esto, es valorable, es lo más importante que rescato. Me hubiera gustado que saliéramos a festejar a la calle en el 2014, 2015 y 2016, fue increíble lo de la gente ahora. Fue una buena señal: venimos bien, pero la gente sale a festejar un pase a una semifinal".