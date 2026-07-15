La emoción de Scaloni: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"

Además, volvió a remarcar el compromiso de sus dirigidos con la camiseta argentina. "La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos".

Tras el pitazo final, Scaloni se fundió en un abrazo con Lionel Messi, una imagen que reflejó la emoción de todo el cuerpo técnico y el plantel después de una nueva remontada en una Copa del Mundo. Ahora, Argentina tendrá unos días para preparar la gran final frente a España, donde buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y convertirse en bicampeona del mundo.