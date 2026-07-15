La emoción de Scaloni: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"

El entrenador de la Selección destacó la entrega de sus jugadores tras el 2-1 sobre Inglaterra y aseguró que el equipo dejará todo para intentar conquistar otro Mundial.
Lionel Scaloni vivió con una enorme emoción el triunfo de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, un resultado que depositó a la Albiceleste en la final del Mundial 2026. Apenas consumada la remontada en Atlanta, el entrenador elogió la actitud de sus futbolistas, afirmó que el grupo "no deja de sorprender" y comenzó a palpitar el duelo decisivo del domingo frente a España.
En la entrevista realizada sobre el campo de juego, el DT reconoció la magnitud de lo conseguido por su equipo. "Sin palabras. Una alegría a nuestro país, nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme", inició el entrenador, con los ojos llorosos.
Scaloni también destacó el apoyo de los hinchas y la mentalidad con la que afrontó el plantel un partido que parecía cuesta arriba. "Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevó a ganar el partido", expresó, todavía conmovido por la clasificación.
Con la mira puesta en la final, el entrenador dejó en claro cuál será la postura de la Selección ante España. "Vamos a intentar ganar, dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevó a ganar el partido".
Además, volvió a remarcar el compromiso de sus dirigidos con la camiseta argentina. "La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos".
Tras el pitazo final, Scaloni se fundió en un abrazo con Lionel Messi, una imagen que reflejó la emoción de todo el cuerpo técnico y el plantel después de una nueva remontada en una Copa del Mundo. Ahora, Argentina tendrá unos días para preparar la gran final frente a España, donde buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y convertirse en bicampeona del mundo.
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