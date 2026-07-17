La FIFA premiará al campeón del Mundial 2026 con un anillo personalizado, como se acostumbra en Estados Unidos

Cómo serán los anillos

La distribución estará limitada a 30 unidades, destinadas exclusivamente al plantel campeón. En su diseño, una de las caras exhibirá la silueta del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la otra será personalizada con los colores del seleccionado vencedor.

También habrá una edición para coleccionistas

Además de los anillos destinados al campeón, la FIFA producirá otras 1.996 unidades que serán comercializadas como producto oficial con licencia. De esta manera, aficionados y coleccionistas podrán adquirir una réplica idéntica a la que recibirán los futbolistas campeones.

El organismo también confirmó que, una vez finalizada la ceremonia de premiación del domingo, el capitán y el director técnico del equipo ganador recibirán anillos provisorios durante los festejos en el podio. Más adelante se confeccionarán los 30 anillos definitivos, ajustados a la medida exacta de cada integrante del plantel.