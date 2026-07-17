La FIFA premiará al campeón del Mundial 2026 con un anillo personalizado, como se acostumbra en Estados Unidos

La FIFA entregará por primera vez anillos personalizados al campeón del Mundial 2026, además del trofeo y las medallas de oro.
La FIFA implementará un reconocimiento inédito para el campeón de la final del Mundial 2026 que disputarán este domingo 19 de julio la Selección argentina y España en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.
Además de entregar el tradicional trofeo de la Copa del Mundo y las medallas de oro, el organismo también otorgará anillos de campeón personalizados a los integrantes del seleccionado que se consagre.
Con esta iniciativa, la FIFA incorporará por primera vez una tradición característica del deporte estadounidense, especialmente de competencias como la NFL y la NBA, donde los campeones reciben anillos conmemorativos como símbolo del título obtenido.
Las piezas fueron diseñadas exclusivamente para el Mundial 2026 en homenaje a la edición del torneo. Cada una estará numerada de manera individual y contará con un certificado oficial de autenticidad.
La distribución estará limitada a 30 unidades, destinadas exclusivamente al plantel campeón. En su diseño, una de las caras exhibirá la silueta del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la otra será personalizada con los colores del seleccionado vencedor.
Además de los anillos destinados al campeón, la FIFA producirá otras 1.996 unidades que serán comercializadas como producto oficial con licencia. De esta manera, aficionados y coleccionistas podrán adquirir una réplica idéntica a la que recibirán los futbolistas campeones.
El organismo también confirmó que, una vez finalizada la ceremonia de premiación del domingo, el capitán y el director técnico del equipo ganador recibirán anillos provisorios durante los festejos en el podio. Más adelante se confeccionarán los 30 anillos definitivos, ajustados a la medida exacta de cada integrante del plantel.
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