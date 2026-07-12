Scaloni: "Sufrimos, pero lo que consiguió este equipo es histórico"

Lionel Scaloni valoró la clasificación a las semifinales del Mundial tras el 3-1 sobre Suiza en el alargue. Admitió que el equipo sufrió más de la cuenta, reconoció aspectos por corregir y ya puso el foco en la recuperación de cara al cruce con Inglaterra.
Lionel Scaloni destacó la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras el trabajado triunfo por 3-1 sobre Suiza en el alargue, aunque reconoció que el equipo deberá corregir varios aspectos de cara al próximo compromiso frente a Inglaterra.
"Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico, nos pusieron en dificultades y no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Estuvo de nuestro lado la suerte porque a ellos les expulsaron a un jugador y ahí el equipo atacó. Hay que ser realistas, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor hacerlo", analizó el entrenador luego del encuentro disputado en Kansas City.
Más allá de la autocrítica, el técnico puso en valor el nuevo paso dado por la Albiceleste, que volvió a instalarse entre los cuatro mejores seleccionados del mundo.
"Lo que consiguió este equipo es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor. Es histórico estar otra vez en una semifinal", afirmó el oriundo de Pujato.
Argentina enfrentará el próximo miércoles a Inglaterra en Atlanta, desde las 16 (hora argentina), luego de que el conjunto británico eliminara a Noruega por 2-1, también en tiempo suplementario.
Sin embargo, Scaloni evitó detenerse en el análisis del rival y prefirió centrar la atención en la recuperación del plantel tras el desgaste acumulado.
"Nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien y que tiene un gran entrenador. Ahora hay que recuperar, que es lo que necesitamos y lo más importante", sostuvo.
Para Scaloni, enfrentar este miércoles en Atlanta a Inglaterra resulta igual, como si le hubiera respondido Noruega por tratarse de dos rivales que en su opinión "son muy difíciles" y traerán dificultades para sus jugadores.
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