Scaloni: "Sufrimos, pero lo que consiguió este equipo es histórico"

Argentina enfrentará el próximo miércoles a Inglaterra en Atlanta, desde las 16 (hora argentina), luego de que el conjunto británico eliminara a Noruega por 2-1, también en tiempo suplementario.

Sin embargo, Scaloni evitó detenerse en el análisis del rival y prefirió centrar la atención en la recuperación del plantel tras el desgaste acumulado.

"Nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien y que tiene un gran entrenador. Ahora hay que recuperar, que es lo que necesitamos y lo más importante", sostuvo.

Para Scaloni, enfrentar este miércoles en Atlanta a Inglaterra resulta igual, como si le hubiera respondido Noruega por tratarse de dos rivales que en su opinión "son muy difíciles" y traerán dificultades para sus jugadores.