La nueva metáfora de Gustavo Alfaro: "Francia es una tormenta eléctrica"

Además, recordó que los delanteros franceses no se quedan sin marcar desde marzo de 2025 y sostuvo que, por su capacidad ofensiva, es el principal favorito al título. "Para mí había cuatro candidatos: Argentina, España, Francia y Brasil, y Francia es la número uno", afirmó.

Alfaro también evitó comparar a este plantel con el que alcanzó los cuartos de final en Sudáfrica 2010. "Ellos son parte de la historia de Paraguay y nosotros queremos hacer la nuestra", señaló el entrenador argentino.

Por último, reveló el mensaje que les dio a sus futbolistas antes del compromiso frente al seleccionado europeo. "No venimos de paseo, venimos a competir. Tendremos un 3% de posibilidades de pasar, pero lo único que hace crecer a un equipo es la confianza y nosotros llegamos con el bidón lleno después de ganarle a Alemania", concluyó.