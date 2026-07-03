La nueva metáfora de Gustavo Alfaro: "Francia es una tormenta eléctrica"

En la previa del encuentro entre Paraguay y Francia, el entrenador argentino, que está dirigiendo a los sudamericanos, definió al conjunto galo.
Paraguay buscará este sábado un lugar entre los ocho mejores del Mundial cuando enfrente a Francia, uno de los máximos candidatos al título. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Gustavo Alfaro dejó en claro que su equipo afrontará el desafío con ilusión, aunque reconoció la dificultad que representa el rival.
El entrenador argentino, que dirige a la Albirroja, valoró el aprendizaje que dejó la eliminación a Alemania. "Sabíamos que veníamos a competir y que muchos jugadores estaban jugando su primer Mundial. Ese aprendizaje lo hemos tenido. Para Paraguay esto ya es histórico y ojalá tengamos más tardes como la de Alemania", expresó.
Al analizar a Francia, Alfaro apeló a una de sus habituales metáforas para describir el potencial ofensivo del conjunto europeo. "Soy un hombre de campo. En Rafaela, cuando venía una tormenta eléctrica y no había pararrayos, no había dónde esconderse. Francia es una tormenta eléctrica y los rayos caen en el centro del arco", graficó.
Además, recordó que los delanteros franceses no se quedan sin marcar desde marzo de 2025 y sostuvo que, por su capacidad ofensiva, es el principal favorito al título. "Para mí había cuatro candidatos: Argentina, España, Francia y Brasil, y Francia es la número uno", afirmó.
Alfaro también evitó comparar a este plantel con el que alcanzó los cuartos de final en Sudáfrica 2010. "Ellos son parte de la historia de Paraguay y nosotros queremos hacer la nuestra", señaló el entrenador argentino.
Por último, reveló el mensaje que les dio a sus futbolistas antes del compromiso frente al seleccionado europeo. "No venimos de paseo, venimos a competir. Tendremos un 3% de posibilidades de pasar, pero lo único que hace crecer a un equipo es la confianza y nosotros llegamos con el bidón lleno después de ganarle a Alemania", concluyó.
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