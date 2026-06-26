El Paraguay de Alfaro igualó con Australia y podría enfrentar a Alemania en 16avos

La Albirroja empató sin goles con el combinado oceánico en un partido muy chato y clasificaría como uno de los mejores terceros a la próxima ronda.
El Paraguay de Gustavo Alfaro igualó 0 a 0 con Australia en la última fecha del Grupo D y clasificaría como uno de los mejores terceros del Mundial. El partido fue un de los más chatos de todo el certamen, con inexistentes atajadas de los arqueros y un puñado de remates de media distancia por lado.
Paraguay y Australia jugaron un partido con tranquilidad como si hubieran hecho un pacto sabiendo que el empate le servía a ambos para avanzar de ronda en el certamen. Recién en el final, cuando parecía que no se iba a mover el 0-0 del marcador, ambos tuvieron el triunfo con remates de media distancia.
Paraguay no mostró el hambre por ganar y avanzar como segundo, situación que lo hubiera igualado con un rival accesible: Egipto, Irán o Bélgica en decadencia o Nueva Zelanda. Ahora, como uno de los mejores terceros, quedaría emparejado con ni más ni menos que Alemania.
Con esta igualdad en California, Australia quedó segundo en el Grupo D con 4 puntos y 0 de diferencia de gol, mientras que Paraguay finalizó tercero con las mismas unidades por tener -2 de diferencia de gol. Estados Unidos, con 6 puntos, acabó primero y Turquía fue eliminado con tres.
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