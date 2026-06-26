El Paraguay de Alfaro igualó con Australia y podría enfrentar a Alemania en 16avos

La Albirroja empató sin goles con el combinado oceánico en un partido muy chato y clasificaría como uno de los mejores terceros a la próxima ronda.

El Paraguay de Gustavo Alfaro igualó 0 a 0 con Australia en la última fecha del Grupo D y clasificaría como uno de los mejores terceros del Mundial. El partido fue un de los más chatos de todo el certamen, con inexistentes atajadas de los arqueros y un puñado de remates de media distancia por lado.