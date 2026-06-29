Gustavo Alfaro: "Es la victoria más grande de mi carrera como entrenador"

Embed "Ellos se formaron en las academias de primer nivel, nosotros venimos de la tierra colorada".



Gustavo Alfaro, DT de Paraguay , luego del histórico triunfo ante Alemania pic.twitter.com/EcQmyn17gu — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 30, 2026

Embed "La resistencia está grabada en nuestro documento de identidad"



Gustavo Alfaro dijo que el partido de Paraguay contra Alemania se les "hizo cuesta arriba" y contó que les pidió a los jugadores que "se retiren de la cancha siendo leyenda". pic.twitter.com/hO4TA9Kbxz — Corta (@somoscorta) June 30, 2026

Además, fiel a su estilo, el argentino tiró una frase que promete quedar en la memoria de los futboleros: "Tenemos que bailar la música que nos ponen. A veces nos toca cumbia, unas veces tango y otras tantas una rumba. Hoy tocó polca".

"Esto es maravilloso, que lo festeje todo Paraguay. Un feriado nacional, ese es el poder que tiene el fútbol. Podremos tener miles de defectos, pero el corazón no se entrega porque eso nos mantiene con vida". No se sabe hasta donde llegará Paraguay en este Mundial, pero ya consiguió un triunfo histórico que quedará en la memoria de todos los paraguayos y por el que también Alfaro entró en los corazones albirrojos.