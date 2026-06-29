Gustavo Alfaro: "Es la victoria más grande de mi carrera como entrenador"

Tras el batacazo de su Paraguay ante Alemania en los 16avos de final del Mundial, el entrenador argentino remarcó de sus jugadores: "A la cancha entraron 26 guerreros y salieron 26 leyendas".
Gustavo Alfaro le dio el mayor significado al batacazo de su Paraguay a Alemania por penales en los 16avos de final del Mundial 2026: "Es la victoria más grande de mi carrera como entrenador". El técnico argentino llevó a la conferencia el ADN paraguayo: "Resistir está grabado en nuestro documento de identidad, había que resistir".
"A la cancha entraron 26 guerreros y salieron 26 leyendas. Estos muchachos están dispuestos a ofrecer su corazón", destacó sobre sus dirigidos. Y agregó: "Los que estaban en frente están formados por las mejores academias de Europa. Nosotros representamos las franjas de nuestra camiseta, que son de la tierra colorada de la que venimos".
La Albirroja comenzó ganando con un gol de Julio Enciso a los 42 minutos de juego, pero a los 54' llegó el empate alemán a través de Kai Havertz y se impuso en una tanda de penales dramática. "Sufrimos demasiado el partido, por las limitaciones que tenemos, ojalá tuviéramos más herramientas para competir de otra forma", comentó el entrenador.
Por otro lado, Alfaro también hizo referencia a la figura de su arquero, Orlando Gill, quien fue foco de críticas en este Mundial: "No tengo razón porque hoy atajó dos penales, esto es todo una consecuencia". Y luego agregó: "Si no aprendíamos de la derrota con Estados Unidos (Paraguay perdió 4-1 en el debut), capaz no ganábamos este partido".
Además, fiel a su estilo, el argentino tiró una frase que promete quedar en la memoria de los futboleros: "Tenemos que bailar la música que nos ponen. A veces nos toca cumbia, unas veces tango y otras tantas una rumba. Hoy tocó polca".
"Esto es maravilloso, que lo festeje todo Paraguay. Un feriado nacional, ese es el poder que tiene el fútbol. Podremos tener miles de defectos, pero el corazón no se entrega porque eso nos mantiene con vida". No se sabe hasta donde llegará Paraguay en este Mundial, pero ya consiguió un triunfo histórico que quedará en la memoria de todos los paraguayos y por el que también Alfaro entró en los corazones albirrojos.
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