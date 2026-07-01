El "ADN sudamericano" al que se enfrentará la Francia de Mbappé y Deschamps en octavos de final con Paraguay

El goleador de Les Bleus, que metió un doblete ante Suecia en 16avos, ya tiene la mente puesta en la próxima instancia eliminatoria ante la Albirroja de Alfaro y los calificó como un "equipo difícil". Asimismo, el DT también destacó el triunfo heroico ante la poderosa Alemania.
Kylian Mbappé tuvo otro día más en la oficina. Fue figura y brilló con un doblete en la goleada 3-0 ante Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, su grandeza está lejos de tener humos de superioridad. Por eso, ya tiene la mente puesta en la próxima instancia eliminatoria: ante la Paraguay de Gustavo Alfaro, que viene de dar el golpe contra Alemania. Junto a Didier Deschamps, anticiparon el "difícil" partido que se viene.
Después de haber alcanzado a Lionel Messi en la lista de máximos artilleros en esta copa con seis tantos, el futbolista del Real Madrid analizó al próximo rival, aún con las revoluciones altas por el calor en Nueva York. "Ya quiero volver al vestuario por el aire acondicionado un poco porque hace calor pero empezaremos a pensar en Paraguay", inició.
Si bien la lógica los pone como favoritos, el batacazo con los germanos hace a un lado cualquier tipo de especulación. "Ellos demostraron que son un equipo hay que tomar en serio, vencieron a Alemania así que no hay juego fácil en la Copa del Mundo e iremos allí para intentar ganar", completó el capitán de Les Bleus, con un claro respeto luego de la emocionante tanda de penales de la Albirroja.
Didier Deschamps también mostró respeto ante la garra guaraní y sabe que se enfrentarán a un equipo al que no están acostumbrados. "Los vi, no es por casualidad y el equipo alemán es gran equipo", expresó, atento por saber qué equipo podría ser rival en octavos el lunes pasado. Con el, quizás, sorpresivo resultado, el DT campeón del mundo en 2018 enalteció la característica principal de los dirigidos por Alfaro: "Está el ADN sudamericano donde se ponen intensos especialmente en los duelos y hay buenos jugadores también". Además, afirmó que se tomará le tiempo de analizarlos bien.
El esperado encuentro entre Francia y Paraguay se jugará el próximo sábado 4 de julio a las 18 (hora de Argentina) en Philadelphia, que consagrará a uno de los ocho equipos dentro de los cuartos de final. En esa instancia, el vencedor se verá las caras contra el triunfador del juego entre Canadá y Marruecos.
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