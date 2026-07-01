El "ADN sudamericano" al que se enfrentará la Francia de Mbappé y Deschamps en octavos de final con Paraguay

Embed "PARAGUAY ES UN EQUIPO QUE HAY QUE TOMAR EN SERIO. VENCIERON A ALEMANIA"



Mbappé habló de la Abirroja, rival de Francia en octavos



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Didier Deschamps también mostró respeto ante la garra guaraní y sabe que se enfrentarán a un equipo al que no están acostumbrados. "Los vi, no es por casualidad y el equipo alemán es gran equipo", expresó, atento por saber qué equipo podría ser rival en octavos el lunes pasado. Con el, quizás, sorpresivo resultado, el DT campeón del mundo en 2018 enalteció la característica principal de los dirigidos por Alfaro: "Está el ADN sudamericano donde se ponen intensos especialmente en los duelos y hay buenos jugadores también". Además, afirmó que se tomará le tiempo de analizarlos bien.