La picante frase de un jugador de Nacional: "Boca era de los más accesibles"

"Yo hablo por mí, no sé cómo opinará el resto. Pero personalmente creo que Boca era uno de los rivales más accesibles que nos podía tocar”, disparó Bruno Damiani, delantero de Nacional, en una entrevista con Radio Universal de Uruguay.

Y agregó: “Entiendo si ellos pensaban lo mismo de nosotros. Hay formas y formas. Si lo dicen de esta manera no pasa nada, pero cuando te faltan el respeto te manijean, te mojan la oreja. Si ves programas deportivos donde nos ningunean, a mi me moja la oreja. Pero si lo dicen respetuosamente es una opinión válida".

Si bien en el Xeneize prefieren ser cautelosos, no es la primera declaración fuerte que llega desde el otro lado del charco. Hace algunos días, Emanuel Gigliotti -ex Boca- había asegurado que “lo mejor que le puede pasar a Nacional es que Boca lo subestime" y que no iban a ir asustados a La Bombonera en el duelo de vuelta.

FyrM7jzXgAAs2EE.jpg Emmanuel Gigliotti buscará eliminar a Boca de la Copa con Nacional.

El Puma también había anticipado que en caso de convertir un gol lo gritaría a pesar de su pasado con la camiseta azul y oro, ya que "lo más lindo del fútbol son los goles" y no festejarlo “sería una falta de respeto para el club en el que estoy jugando". Además, Gigliotti deseó: "Ojalá me toque convertir”.

El duelo de ida será el próximo miércoles desde las 21 en el estadio Gran Parque Central, mientras que la vuelta se disputará el miércoles 9 de agosto, a la misma hora, en La Bombonera.

Nacional pierde a otra de sus figuras

El Bolso ya se quedó sin tres futbolistas titulares en el mercado de pases: el arquero Sergio Rochet, el lateral izquierdo Camilo Cándido y el atacante Gastón Pereiro. En las próximas horas perderá también a uno de sus pilares en defensa: Fabián Noguera activará su cláusula de salida y se marchará al Abha de Arabia Saudita a cambio de 300 mil dólares.

En cuanto a incorporaciones, el domingo anunció a sus primeras dos: el delantero Gonzalo Carneiro y el defensor Franco Romero. Ambos llegaron libres desde el fútbol suizo. Por otro lado, en los próximos días podría sumarse Diego Godín, quien no seguirá en Vélez pero analiza retirarse.